Η ταινία «Nomadland» προβάλλεται στην «Εξωραϊστική»

Πλούσιο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου «Εξωραϊστική» (τηλ. 2421030303), το οποίο έχει ως εξής:

-Nomadland, Τετάρτη 30/6, στις 21.30, σκηνοθεσία: Chloé Zhao, πρωταγωνιστούν: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, διάρκεια: 107 λεπτά, είδος ταινίας: Δράμα (κέρδισε 3 Όσκαρ, 230 νίκες και συνολικά 137 υποψηφιότητες): Μετά την οικονομική κατάρρευση μίας εταιρείας σε μια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, η Fern (Frances McDormand) πακετάρει το van της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθ’ οδόν, όπου εξερευνά μια ζωή έξω από τη συμβατική κοινωνία, ως σύγχρονη νομάδα. Η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους από τη σκηνοθέτιδα Chloé Zhao, «Η Χώρα των Νομάδων», συμπεριλαμβάνει τους αληθινούς νομάδες Linda May, Swankie και Bob Well ως μέντορες και συντρόφους της Fern στην εξερεύνηση του απέραντου τοπίου της Αμερικανικής Δύσης.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RHzonFWR-Cc&t=10s/.

-Minari, Πέμπτη 1/7, στις 21.30, Παρασκευή 2/7 στις 22.00, Σάββατο 3/7 – Κυριακή 4/7 στις 21.30, σκηνοθεσία: Λι Άιζακ Τσανγκ, σενάριο: Λι Άιζακ Τσανγκ, πρωταγωνιστούν: Άλαν Σ. Κιμ, Χαν Γερι, Νοέλ Τσο, Στίβεν Γιον, Ντάριλ Κοξ, Έσθερ Μουν, διάρκεια: 115 λεπτά, είδος ταινίας: Δράμα: Τετραμελής οικογένεια Αμερικανοκορεατών αναζητεί ένα καλύτερο μέλλον, αφήνει πίσω την Καλιφόρνια και εγκαθίσταται σε μια απομακρυσμένη φάρμα στο Άρκανσο. Οι δυσκολίες είναι αρκετές, αλλά ο ερχομός της γιαγιάς στη φάρμα ίσως τους βοηθήσει να εγκλιματιστούν, αλλά και να βρουν τη θέση τους στον κόσμο.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qtWqoa37XT8&t=2s/.

-Ο Καραγκιόζης στη φάρμα (Θέατρο Σκιών), Παρασκευή 2/7, στις 19.00 & στις 20.30: Ο Βεζύρης και το επιτελείο των αξιωματικών του χρειάζονται διακοπές. Δεν θα πάνε αυτή τη φορά σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, αλλά στη φάρμα του Μπαρμπαγιώργου! Για καλή τους τύχη θα τους περιποιηθεί και ο Καραγκιόζης! Τι άλλο να τους περιμένει; Το Θέατρο Σκιών Αθανασίου προσκαλεί σε μια μοναδική και σπαρταριστή κωμωδία για μικρούς και μεγάλους!