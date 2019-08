Η συγκλονιστική εικόνα από το κόκπιτ του αεροπλάνου πάνω από την Εύβοια

Μια φωτογραφία από το κόκπιτ του αεροπλάνου κάνει το γύρο του Διαδικτύου και καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την τεράστια προσπάθεια των πιλότων για να σβήσουν τις φωτιές στην Εύβοια. Πρόκειται για μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Twitter από τη χρήστη Rut Erdelyi και η οποία τραβήχτηκε από τον Γ.Βουτυρά.

Στη φωτογραφία φαίνεται ο πιλότος την ώρα που βλέπει από ψηλά τις φλόγες να καίνε τα πάντα, λίγο προτού «βουτήξει» με το αεροσκάφος για να κάνει μία ακόμη ρίψη νερού και να περισώσει ό,τι μπορούσε να περισώσει από την πύρινη λαίλαπα.

Αυτή είναι η φωτογραφία:

Respect to all the brave #firefighters in #Greece! Glad to hear @eu_echo is mobilising #rescEU capacities to support their fight with the fires. #EUSavesLives #FireSeason2019 #WildFire (foto by courtesy of G.Voutyras) pic.twitter.com/X29vC4cAQQ

