Η στιγμή που οι πρέσβεις του ΟΗΕ μαθαίνουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – Το βίντεο ντοκουμέντο, δύο χρόνια μετά

Δυο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το BBC δημιούργησε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Putin vs the West: At War».

Στο ντοκιμαντέρ πρέσβεις του ΟΗΕ μίλησαν για τη στιγμή που έμαθαν για την εισβολή εν μέσω μάλιστα έκτακτης συνεδρίασης με στόχο την αποτροπή της κλιμάκωσης.

Ακόμα και ο πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Νεμπένζια, φαίνεται να αιφνιδιάζεται.

«Τα νέα εξαπλώνονταν σαν φωτιά. Μπορούσες να ακούσεις τα κινητά που ήταν σε σίγαση να δονούνται. Ο Ρώσος συνάδελφος κοιτάζει το κινητό του, βλέπει τα νέα και προφανώς δεν του είχαν πει ότι η Ρωσία θα εισέβαλε στην Ουκρανία», λέει η Βρετανίδα πρέσβειρα, Μπάρμπαρα Γούντγορντ.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, δήλωσε: “Ο κύριος λόγος για τον οποίο υπάρχουν τα Ηνωμένα Έθνη είναι η διατήρηση της ειρήνης… όταν έχεις ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να εισβάλλει σε μια άλλη χώρα… βλέπεις την αποστολή σου να καταρρέει”.

Η διένεξη ανάμεσα στον Ουκρανό και Ρώσο πρέσβη

Λίγο αργότερα, ο Ουκρανός πρεσβευτής πιέζει τον Ρώσο ομόλογό του, ζητώντας απαντήσεις και απαιτώντας να καλέσει τον ΥΠΕΞ της χώρας του: “Έχετε κινητό. Μπορείτε να καλέσετε τον Λαβρόφ αυτή τη στιγμή. Θέλετε να παίξω το βίντεο με τον πρόεδρό σας;”.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο οι τόνοι ανέβηκαν: “Μην με διακόπτετε!”, είπε στον Nebenzya, ο οποίος του απάντησε: “Κι εσείς μην μου απευθύνετε ερωτήσεις. Προχωρήστε στη δήλωσή σας”.

Σημειώνεται ότι πριν δυο χρόνια, τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την εισβολή στη γειτονική Ουκρανία.

Πηγή: Έθνος