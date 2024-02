Η στιγμή που δύο όμηροι ξανασμίγουν με τους δικούς τους μετά από μήνες στα χέρια της Χαμάς

«Τους είδαμε (…) υπήρχαν πολλά δάκρυα, αγκαλιές και λίγες λέξεις», διηγήθηκε ο Ιντάν Μπεζεράνο γαμπρός ενός από τους δύο Ισραηλινοαργεντίνους ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα έπειτα από επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, η υπηρεσία Πληροφοριών και η αστυνομία απελευθέρωσαν τον Φερνάντο Μαρμάν 60 ετών και τον Λουίς Χαρ, 70 ετών, στη διάρκεια ευρείας επιχείρησης στο πλαίσιο της οποίας βομβαρδίστηκαν διάφορες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «περίπου 100 άνθρωποι», σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Οι δύο άνδρες, τους οποίους απήγαγε η Χαμάς από το κιμπούτς Νιρ Γιτσχάκ κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Σίμπα, κοντά στο Τελ Αβίβ, όπου έφθασαν περίπου στις 03:15 τα ξημερώματα, ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

The moment Fernando Simon Marman and Norberto Louis Har reunited with their families after being rescued by Israeli special forces from Hamas captivity in the Gaza Strip overnight. pic.twitter.com/2rTL8m12VO

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 12, 2024