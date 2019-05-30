Η σταυροδοσία των υποψηφίων στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Ανακοινώθηκε και επίσημα, μετά την καταμέτρηση από το Πρωτοδικείο, ο αριθμός των σταυρών που λαμβάνουν οι υποψήφιοι των συνδυασμών που πήραν μέρος στις εκλογές για τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου. Αναλυτικά η σταυροδοσία ανά συνδυασμό:
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 1. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του ΗΛΙΑ 60
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 2. ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 3. ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 67
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 4. ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 58
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 5. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ 47
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 30
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 7. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ 38
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 8. ΚΟΥΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 59
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 9. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 26
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 10. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΛΟΥΚΑ 187
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 11. ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΑ (ΚΙΚΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 19
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 12. ΚΥΡΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΦΩΤΕΙΝΗ του ΡΟΥΣΣΟΥ 37
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 13. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 78
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 14. ΣΓΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 6
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 15. ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 22
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 16. ΧΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 31
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 17. ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 46
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 18. ΧΡΥΣΑΦΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 54
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 29
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3. ΚΑΡΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 67
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 4. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 25
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ 21
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 6. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 10
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 7. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 8. ΣΔΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 9
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 9. ΤΣΟΡΒΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ 6
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 10. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 64
1 ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 11. ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 93
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 107
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 2. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΤΕΡΨΗ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 105
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 3. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΖΗΝΟΒΙΑ -ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 39
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 236
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 5. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 298
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 6. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ 90
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 142
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 8. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 268
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 9. ΜΕΤΑΞΟΓΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 10. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 140
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 11. ΝΑΣΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 238
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 12. ΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 64
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 178
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 14. ΣΚΟΡΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 290
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 15. ΣΤΙΒΑΧΤΗ- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΡΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 111
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 16. ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 159
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 17. ΨΑΡΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 101
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1. ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 254
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2. ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 183
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3. ΒΟΝΤΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 127
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 4. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 130
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 96
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 6. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 65
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 7. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 195
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 8. ΚΑΣΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ 102
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 9. ΚΑΤΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 122
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 10. ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 11. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 239
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 12. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 174
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 13. ΠΙΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ 137
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 124
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 15. ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 117
2 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 16. ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 49
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 1. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 260
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 126
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 3. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΑΦΕΝΤΗ (ΕΝΤΗ) ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 39
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 4. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 124
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 5. ΓΚΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 101
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 6. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 122
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 7. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 448
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 8. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 162
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 9. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 68
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 10. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 335
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 11. ΛΕΧΩΝΙΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 44
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 12. ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 13. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 108
3 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 14. ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 443
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 15. ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 146
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 16. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ 160
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 17. ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ 91
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ 18. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 186
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 70
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 271
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 3. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 270
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 4. ΘΕΡΣΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 184
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 5. ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 163
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 6. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 201
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 7. ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 158
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 8. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 486
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 9. ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 217
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 10. ΜΠΑΛΛΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΙΠ 57
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 11. ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 216
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 12. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 395
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 13. ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 94