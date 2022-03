Η Σκόπελος στη λίστα των προορισμών που ταυτίστηκαν με κινηματογραφικές επιτυχίες

Στη λίστα της δημοφιλούς ιστοσελίδας movieweb.com με τους τουριστικούς προορισμούς που ταυτίστηκαν με διαχρονικές κινηματογραφικές επιτυχίες εντάχθηκε πρόσφατα η Σκόπελος.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της λίστας, η Σκόπελος διακρίνεται στην τρίτη θέση για την «πρωταγωνιστική παρουσία» των μαγευτικών παραλιών της στο κορυφαίο κινηματογραφικό μιούζικαλ όλων των εποχών Mamma Mia. Το νησί είναι ο μοναδικός προορισμός από Ελλάδα και Ευρώπη που συμπεριλαμβάνεται στην προτεινόμενη κατάταξη και η προβολή εντάσσεται στις ενημερωτικές προσπάθειες του δήμου. Επιπλέον, η λίστα περιλαμβάνει την Καλιφόρνια για την ταινία Point Break, τη Χαβάη για την παρουσία της σε τρεις ταινίες (Lilo & Stitch, Moanna και Forgeting Sarah Marshall), το Μαϊάμι για την ταινία Baywatch και την Ταϋλάνδη για την επιτυχία The Beach.

«Χτίζουμε πάνω στην αναγνωρισιμότητα που κέρδισε η Σκόπελος μέσω της ταινίας Mamma Mia και κερδίζουμε νέες διεθνείς αναφορές και διακρίσεις. Στη Σκόπελο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν την εμπειρία μέσα από θεματικά Mamma Mia tours και να νιώσουν πρωταγωνιστές», τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Ιωάννα Ευσταθίου. Σημειώνεται ότι το νέο τουριστικό λογότυπο «Skopelos: A Piece of Your Heart!» και το ανανεωμένο υλικό του Δήμου, έχουν στόχο και την ανάδειξη της σύνδεσης του προορισμού με το μιούζικαλ.