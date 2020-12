Η Σκιάθος πίσω από τα φώτα

*Tου Λευτέρη Βιολέττα

Βλέποντας κανείς την αντίδραση όλων στο νησί μου -και τη δική μου μαζί- για τον στολισμό και τα έστω νοικιασμένα φωτάκια των Χριστουγέννων, φτάνει να πιστεύει πως όλα τα ζητήματα για το νησί και τους κατοίκους είναι μια χαρά τακτοποιημένα.

Την ίδια ώρα, ο τουρισμός, που αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για το νησί, έχει επηρεαστεί σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας του Covid-19 και της πανδημίας. Ακολούθως, έχουν αλλάξει πράγματα και καταστάσεις, έχουν αλλάξει κυρίως οι τουρίστες. Η ψυχολογία, η ταξιδιωτική συμπεριφορά, οι νέες ανάγκες και απαιτήσεις, ο χάρτης συναισθημάτων και προσδοκιών, νέες στάσεις και τάσεις, θα οδηγήσουν τελικά σε εντελώς νέες αποφάσεις τους μελλοντικούς τουρίστες του νησιού.

Τρομάζει κανείς, όμως, ακούγοντας τον δήμαρχο Σκιάθου και τον αντιδήμαρχο τουρισμού και στενό συγγενή του, να χαίρονται για το ό,τι απασχόλησε πολύ την τοπική κοινωνία και το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα του υπέροχου στολισμού των Χριστουγέννων. Ακόμη περισσότερο, τρομάζει κανείς όταν στην ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο: «γιατί οι τιμές αεροπορικών εισιτηρίων είναι Λονδίνο-Μύκονο και επιστροφή είναι 130 ευρώ, Λονδίνο-Σαντορίνη και επιστροφή 150 ευρώ, και Λονδίνο-Σκιάθο και επιστροφή είναι 530 ευρώ;», η επίσημη απάντηση των παραπάνω κυρίων, «ειδικών» για τον τουρισμό, είναι: «η Σκιάθος είναι παγκόσμιος προορισμός, γι’ αυτό είναι τόσο ακριβή…». Ανικανότητα αντίληψης ή άποψη; Ό,τι από τα δύο κι αν είναι, έχει ίδιο δείκτη επικινδυνότητας στο όριο της γελοιότητας.

Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι οι σκοποί και οι μύθοι που συνεχίζουν να χτίζονται και να διατηρούνται από ανθρώπους σαν αυτούς που σήμερα χειρίζονται και διοικούν τον Δήμο Σκιάθο.

Η Δημοτική Αρχή του κ. Τζούμα δηλώνει ότι «είμαστε παγκόσμιος προορισμός και μόλις φύγει καραντίνα θα έρθουν όλοι σε μας κι ας πληρώνουν πιο ακριβά». Πιθανή σωστή απάντηση είναι ότι θα έρθουν και στη Σκιάθο, αλλά όχι μόνο. Και πιθανή σωστή τακτική για να πληρώσουν πιο ακριβά, είναι να παρέχουμε πιο πολλά και πιο καλά προϊόντα από αυτά που σήμερα παρέχουμε.

Ο κ. Τζούμας διατυμπανίζει ότι «η Σκιάθος είναι μοναδική και προσφέρει και πιο πολλά στο ΑΕΠ της Χώρας», μαλώνοντας με τα γειτονικά μας νησιά. Φυσικά και είναι μοναδική, και όποιος πει το αντίθετο δεν ξέρει τη Σκιάθο! Αυτό όμως δεν φτάνει! Και δεν είναι διαπραγματευτικό όπλο το τι πιστεύει κανείς για τον τόπο του, ειδικά για αυτόν που δεν έχει καμία απολύτως εργασιακή, επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία. Σημασία έχει τι πιστεύουν οι άλλοι. Το δε άλλο, η προσφορά στο ΑΕΠ, είναι αποτέλεσμα (και) αυτού (λατ.: post hoc ergo propter hoc).

Η Δημοτική Αρχή του κ. Τζούμα εκπονεί παιδικές οικονομικές μελέτες για να «πάρει» τα δημοτικά λεωφορεία, με βάση στοιχεία για «650 χιλιάδες επισκέπτες το 2019» στη Σκιάθο, ενώ ήταν πραγματικά τα μισά. Λάθος διαπίστωση ή ψέμα; Το αποτέλεσμα ίδιο και εξίσου επικίνδυνο, στα όρια και πάλι της γελοιότητας. Αν σήμερα κάποιος δεν ξέρει να διαβάσει απλά αριθμητικά στοιχεία και στατιστικές, είναι απλώς ανίκανος να βρίσκεται στη δημόσια διοίκηση. Αν πάλι, τα διαστρεβλώνει επίτηδες, τότε μπορεί να είναι λαϊκιστής, ανήθικος και επικίνδυνος.

Ο κ. Τζούμας ονειρεύεται μία «εξωτική και ατομική τουριστική στρατηγική». Ούτε γι’ αστείο! Φυσικά και δεν απευθύνεται η Σκιάθος στις ίδιες ομάδες τουριστών, ακόμα και σε σχέση με τα άλλα κοντινά νησιά των Β. Σποράδων, πόσο μάλλον με την Πάρο ή τη Μύκονο. Όμως, σήμερα ο τουρισμός έχει ανάγκη από ειδική, εξειδικευμένη, αλλά συμμετοχική στρατηγική!

Η οικονομική πολιτική του κ. Τζούμα, βασίζεται σε «φόρους στη βαριά τοπική βιομηχανία του τουρισμού και στις προσλήψεις δημοτών-εργατών». Ναι, είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός για το νησί! Όμως, αφήνοντας έξω από την τοπική οικονομική αναπτυξιακή πολιτική τον πρωτογενή τομέα και την αλιεία, η Σκιάθος χάνει καθημερινά έσοδα, και κυρίως βάσεις και προοπτική! Η μετατροπή των δημοτών σε εξυπηρετούμενους εργάτες-ψηφοφόρους, μόνο απώλεια τοπικής κυριαρχίας φέρνει! Όχι εργάτες στον Δήμο και σε δημόσια έργα! Επιδοτήσεις, επιμορφώσεις, ενισχύσεις και προγράμματα για να ξεφύγει η οικονομία της Σκιάθου από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, η οποία βλάπτει την ανάπτυξη!

Η ονειροβατούσα Δημοτική Αρχή της Σκιάθου βλέπει τουρισμό, αν για παράδειγμα φτιάξει τις εξέδρες στο λιμάνι, για 365 μέρες τον χρόνο και κότερα να έρχονται τον Χειμώνα. Μπορεί η Σκιάθος να προσφέρει 365 μέρες το χρόνο τουρισμό; Η απάντηση στο όνειρο είναι ναι! Η απάντηση στην πραγματικότητα όμως είναι όχι! Γιατί η πραγματικότητα έχει το στοιχείο του χρόνου και της δουλειάς, της μεταβολής από το σημερινό τουριστικό μοντέλο στην εξειδίκευση και στον εναλλακτικό και βιωματικό τουρισμό. Αυτό δεν πραγματοποιείται ούτε με ακριβά ταξίδια του κ. Τζούμα στο Κατάρ, ούτε με τις ανοησίες του να προσεγγίσει την Τουρκία, και κυρίως, όχι με ατεκμηρίωτες παραδοχές 650 χιλιάδων επισκεπτών, μικροπολιτικές, λαϊκισμό και αποκλεισμό και μίσος για όσους διαφωνούν!

Ακούει η Σκιάθος τον κ. Τζούμα εδώ και δύο χρόνια πια, από τότε που δήλωσε υποψήφιος, να …ξέρει! Ο κ. Τζούμας ισχυρίζεται από την αρχή ότι τόσο γενικά ή ειδικά ξέρει τα πάντα για τη διοίκηση του Δήμου και δεν συζητάει με κανέναν -κυρίως έξω από το οικογενειακό-ιδρυματικό του περιβάλλον. Από την άλλη, εμείς οι υπόλοιποι ένα πράγμα που συνηθίσαμε τον τελευταίο καιρό μέσα από την κρίση που προκάλεσε ο κορωνοϊός, είναι να ακούμε σοβαρούς ανθρώπους, επιστήμονες κύρους, να λένε ΔΕΝ ΞΕΡΩ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ, ΖΗΤΩ ΒΟΗΘΕΙΑ! Άνθρωποι εγνωσμένης αξίας και αξιοσύνης, ρωτούν καθημερινά και συζητούν μεταξύ τους και με άλλους. Ένας πλανήτης ολόκληρος άφησε στην άκρη εγωισμούς και προκαταλήψεις, για να νικήσει το φόβο για το μέλλον. Μόνος πια στον πλανήτη Γη που ακόμη «ξέρει», είναι ο δήμαρχος Σκιάθου κ. Θεόδωρος Π. Τζούμας.

Δεν είμαι ειδικός στον Τουρισμό. Είναι όμως κομμάτι της Οικονομίας, η οποία είναι θέμα υψίστης δυναμικής σημασίας για το νησί μου, όπως είναι και η Παιδεία και η Υγεία. Ξέρω ότι σε κάθε έναν δυναμικό τομέα υπάρχουν οι ειδικοί. Είναι αυτοί που μελετούν τον Τουρισμό ως Επιστήμη, με μετρήσιμα στοιχεία, μοντέλα, δεδομένα, στρατηγικές, επιμέρους τακτικές και σενάρια. Είναι αυτοί που μπορούν να δουλέψουν πίσω από τα φώτα του κ. Τζούμα, χωρίς να τους νοιάζει και πολύ ο υπέροχος στολισμός της Σκιάθου για τα Χριστούγεννα, αρκεί να αρέσει σε εμάς._

*Ο Λευτέρης Βιολέττας είναι απόφοιτος (ΜΒΑ) του School of Business of University of Nicosia και εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό