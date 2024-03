Η Σκιάθος χαράζει ZeroWaste Ρότα!

Στοχεύουμε σήμερα στις ZeroWaste επιδόσεις στα τουριστικά ημερόπλοια της Σκιάθου

και αύριο σε όλη την τουριστική Ελλάδα!

Το έργο Zero Waste Ρότα υλοποιεί ολοκληρωμένες δράσεις δραστικής μείωσης των ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται στα τουριστικά ημερόπλοια της Σκιάθου και στις παραλίες που αυτά επισκέπτονται, υιοθετώντας την πρόληψη, την ανακύκλωση και την αποφυγή πλαστικών μίας χρήσης.

Στόχος είναι η πολύπλευρη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του έργου, των ιδιοκτητών και εργαζόμενων στα ημερόπλοια της Σκιάθου, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, αλλά και των επισκεπτών του νησιού, ώστε να εφαρμοστούν νέα πρότυπα οργάνωσης και συμπεριφοράς για τη μείωση των αποβλήτων, αποτελώντας έτσι παράδειγμα καλών πρακτικών για τον ευρύτερο τουρισμό και την κοινωνία όχι μόνο της Σκιάθου, αλλά και ολόκληρης της χώρας!

Το έργο Zero Waste Ρότα υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Δήμο Σκιάθου, με χρηματοδότηση ποσού 49.990€ από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023» και συγχρηματοδότηση 15.000€ από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ).

Το έργο έχει διάρκεια 16 μήνες (Οκτώβριος 2023 – Φεβρουάριος 2025).

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2024 στο Δημαρχείο της Σκιάθου, με συμμετοχή εκπροσώπων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, του Δήμου Σκιάθου, ιδιοκτητών και εργαζομένων στα τουριστικά ημερόπλοια της Σκιάθου, καθώς και άλλων φορέων, παρουσιάστηκε αναλυτικά το έργο Zero Waste Ρότα και οι δράσεις του, καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη για την τοπική κοινωνία. Στην εποικοδομητική συζήτηση που ακολούθησε, αναζητήθηκαν οι τρόποι συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων και της κοινωνίας της Σκιάθου, με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση όλων των δράσεων του έργου και τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν.

Ο Δήμαρχος Σκιάθου κ. Θοδωρής Τζούμας, υπογράμμισε τα εξής: «Το πιλοτικό πρόγραμμα Ζero Waste Ρότα που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της ενεργούς συμμετοχής των συμπολιτών μας αλλά και των επισκεπτών του νησιού προς την ανακύκλωση. Προσπαθούμε μέσα από συνεργασίες και καινοτόμα προγράμματα σαν και αυτό να δώσουμε κίνητρα και να αυξήσουμε σημαντικά το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών με στόχο ένα πράσινο, καθαρό και βιώσιμο νησί με σεβασμό στον δημότη.»

Η κα Κατερίνα Πελεκάση, εκπρόσωπος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι τουριστικές και παράκτιες περιοχές της Σκιάθου δέχονται σημαντική εποχιακή επιβάρυνση από τον τουρισμό στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Με στόχο τηνολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων στα τουριστικά ημερόπλοια της Σκιάθου, και στις παραλίες που επισκέπτονται, προχωράμε δυναμικά, σε δράσεις ZeroWaste, μαζί με τους εργαζόμενους σε αυτά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επαγγελματίες, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού, και γινόμαστε παράδειγμα για όλη την παράκτια τουριστική Ελλάδα!»