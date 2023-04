Η Σάρα Πόλσον έδινε τον μισθό της στον Πέντρο Πασκάλ στην αρχή της καριέρας του για να έχει φαγητό

Αν και ο Πέντρο Πασκάλ θεωρείται πλέον, ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ κι έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια τηλεθεατές από τους ρόλους του στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη, τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι γι’ αυτόν.

Ο ηθοποιός είδε την καριέρα και τη ζωή του να απογειώνεται στα 48 του χρόνια. Η καλή του φίλη, Σάρα Πόλσον έδωσε συνέντευξη στο Esquire και θυμήθηκε τις στιγμές που είχε ζήσει μαζί του στο παρελθόν, πριν γίνει αυτός που είναι σήμερα.

«Υπήρχαν φορές που θα του έδινα το μεροκάματό μου από μια δουλειά, για να έχει χρήματα να φάει», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Sarah Paulson gave Pedro Pascal money so he could eat when he was a struggling actor https://t.co/ZzBHgS0U6K

— PinkNews (@PinkNews) April 14, 2023