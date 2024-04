Η Σάνεν Ντόχερτι προετοιμάζεται για τον θάνατό της πουλώντας προσωπικά της υπάρχοντα

Η Σάνεν Ντόχερτι ανοίχτηκε για την κατάσταση της υγείας της και τη διαδικασία που ακολουθεί σε περίπτωση που δεν έχει αίσια κατάληξη.

Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» – η οποία πάσχει από καρκίνο του μαστού 4ου σταδίου – αποκάλυψε ότι έχει προχωρήσει στην εκκαθάριση των αποθηκών και των σπιτιών της, ώστε να είναι «ευκολότερη η μετάβαση» για τη μητέρα της, Ρόζα, για όταν πεθάνει.

«Η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή είναι η μαμά μου», δήλωσε η ηθοποιός κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Δευτέρας του podcast «Let’s Be Clear». «Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο για εκείνη αν πεθάνω πριν από εκείνη».

Και συνέχισε: «Επειδή θα είναι τόσο δύσκολο για εκείνη, θέλω άλλα πράγματα να είναι πολύ πιο εύκολα. Δεν θέλω να έχει ένα σωρό πράγματα να αντιμετωπίσει. Δεν θέλω να έχει τέσσερις αποθήκες γεμάτες με έπιπλα».

Shannen Doherty reveals she's preparing for her own death amid Stage 4 cancer battle by giving away her belongings to make things 'easier' for her mother https://t.co/YAggD4o6hq pic.twitter.com/cwKhXU65bb

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 2, 2024