Η πτήση της Ryanair αναχώρησε για Βίλνιους – Καψώνια στους επιβάτες, άφαντος ο Λευκορώσος δημοσιογράφος

Η πτήση της Ryanair, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, απογειώθηκε τελικά λίγο πριν τις 21:00 της Κυριακής, 23 Μαΐου, για τον προορισμό της, το Βίλνιους της Λιθουανίας όπως ανέφερε η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλέαν.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «η πτήση της Ryanair απογειώθηκε μόλις από το Μινσκ με προορισμό το Βίλνιους. Υπέροχα νέα για όλους, ειδικά για τις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που ταξιδεύουν».

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν ήταν όλοι οι επιβάτες καθώς απουσίαζε ο 26χρονος δημοσιογράφος, ακτιβιστής και blogger Ρομάν Προτάσεβιτς, ο οποίος πλέον αγνοείται. Ο Προτάσεβιτς είχε βρεθεί στη χώρα μας για να καλύψει την επίσκεψη της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, της αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία. Είχε παραμείνει στην Αθήνα μερικές μέρες παραπάνω για να κάνει διακοπές.

Το χρονικό της «αεροπειρατείας»

Λίγο πριν η πτήση FR4978 της Ryanair, εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, μυστικοί πράκτορες που βρίσκονταν στην πτήση απαίτησαν με εντολή Λουκασένκο από το πλήρωμα να γυρίσει το αεροσκάφος προς το Μινσκ, την πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Προφασίστηκαν μάλιστα τον κίνδυνο της τρομοκρατίας, ότι δήθεν υπήρχε βόμβα πάνω στο αεροσκάφος.

Οι επιβάτες είδαν ένα λευκορωσικό μαχητικό MiG-29 να συνοδεύει την πτήση της Ryanair μέχρι το αεροδρόμιο του Μινσκ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ryanair φυσικά δεν βρέθηκε καμία βόμβα στο αεροσκάφος.

Στο Μινσκ, οι αρχές επιδόθηκαν σε ολόκληρο σόου και καψώνια προς τους επιβάτες. Πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα περίμεναν το αεροπλάνο για να αντιμετωπίσουν τον δήθεν κίνδυνο. Σύμφωνα με το δίκτυο NEXTA, που ίδρυσε ο συλληφθείς δημοσιογράφος, όλες οι βαλίτσες ελέγχθησαν από σκυλιά της αστυνομίας. Οι επιβάτες ανακρίθηκαν και κρατήθηκαν για τρεις ώρες σε στενούς διαδρόμους χωρίς νερό ή τουαλέτα για να ελέγξουν τα έγγραφα και να τα ψάξουν.

Απελπισμένος ο Προτάσεβιτς

Σύμφωνα με το λιθουανικό Delfi.lt, κάποιοι από τους επιβάτες παραξενεύτηκαν από την απότομη μανούβρα του αεροπλάνου, τη στιγμή δηλαδή που έστριψε για να κατευθυνθεί προς το Μινσκ.

Τότε ήταν που ο Προτάσεβιτς κατάλαβε τι συμβαίνει: έπιασε το κεφάλι του και έδειξε να πανικοβάλλεται. Όπως αναφέρει πάντα το λιθουανικό μέσο, κάποιοι επιβάτες τον ρώτησαν τι συμβαίνει. Τότε, αυτός τους είπε ποιος είναι και πρόσθεσε σε ήρεμο τόνο, αλλά με τρεμάμενη φωνή: «Εδώ με περιμένει η θανατική τιμή».

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021

Αντιδράσεις από όλη την Ευρώπη

Μετά την έντονη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του ελληνικού ΥΠΕΞ ακολούθησαν δεκάδες αναρτήσεις από προέδρους χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ τονίζει:

«Ανησυχώ πολύ με τα όσα έχουν αναφερθεί για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσει αμέσως την πτήση και τους επιβάτες της. Η διερεύνηση του συμβάντος από το ICAO θα είναι απαραίτητη».

Very concerned regarding reports of a forced landing of #Ryanair flight in Minsk. We call on Belarus authorities to immediately release the flight and all its passengers. An #ICAO investigation of the incident will be essential. — Charles Michel (@eucopresident) May 23, 2021

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει: «Είναι απολύτως απαράδεκτο να αναγκαστεί η πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους να προσγειωθεί στο Μινσκ. ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Οποιαδήποτε παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπορικών μεταφορών πρέπει να έχει συνέπειες.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk. ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured. Any violation of international air transport rules must bear consequences. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021

