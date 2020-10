Η Πρωτοβουλία No Burn από το Βόλο και 22 οργανώσεις από την Τουρκία λένε “οχι” στις εξορύξεις

Η κλιματική καταστροφή είναι πραγματική. Στις αρχές του χρόνου η Αυστραλία καίγονταν, τώρα καίγονται πάλι η Καλιφόρνια και η Σιβηρία. Ο παγετώνας της Γροιλανδίας λιώνει, ο Βόρειος Πόλος ενδέχεται σύντομα να μην έχει πάγο. Ο παγετώνας Thwaites στην Ανταρκτική λιώνει και αυτό από μόνο του απειλεί να προκαλέσει μια άνοδο 65 εκατοστών στην παγκόσμια στάθμη της θάλασσας. Το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής (WWF) αναφέρει μείωση κατά 68% στους πληθυσμούς των ζώων τα τελευταία 40 χρόνια. Το Σουδάν πλημμυρίζει. Σε όλο τον κόσμο, η κλιματική αλλαγή απειλεί ήδη την παραγωγή τροφίμων και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Για να διατηρήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη στους 1,5°C, παρόλο που ακόμη κι αυτό είναι επικίνδυνο, πρέπει να μειώσουμε τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά το ήμισυ έως το 2030 και στο μηδέν έως το 2050. Ακόμη και για να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2°C, θα πρέπει να σχεδιάσουμε να χρησιμοποιήσουμε το πολύ το 16% από τα γνωστά αποθέματα ορυκτών καυσίμων, επομένως η εξόρυξη νέων αποθεμάτων πρέπει να σταματήσει αμέσως.

Οι λαοί των περιοχών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας έχουν κοινό συμφέρον. Δεν έχουμε ανάγκη να πολεμήσουμε ο ένας τον άλλο για αυτά τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρέπει να συνεργαστούμε για να διαμορφώσουμε μια βιώσιμη ενεργειακή πολιτική για την περιοχή και να αποτρέψουμε τις κυβερνήσεις μας από το να πολεμούν ο ένας τον άλλον για πόρους που θα πρέπει, σε τελική ανάλυση, να παραμείνουν στο έδαφος. Είναι απόλυτη υποκρισία των κυβερνήσεων μας να συμμετέχουν στις «κλιματικές διασκέψεις κορυφής» κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών και να υπόσχονται τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και, στη συνέχεια, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να εξάγουν ακόμη περισσότερα ορυκτά καύσιμα από το φλοιό της γης.

Η τουρκική κυβέρνηση ονόμασε «θαύμα» την ανακάλυψη φυσικού αερίου στον τουρκικό τομέα της Μαύρης Θάλασσας. Στη Μεσόγειο, όλες οι παράκτιες χώρες, και ορισμένες μεγάλες δυνάμεις, ανταγωνίζονται για τα αποθέματα ορυκτών καυσίμων που βρέθηκαν κάτω από τη θάλασσα. Αυτές οι επικίνδυνες αντιπαραθέσεις απειλούν την ασφάλεια των λαών των χωρών μας.

Οι ενεργειακές πολιτικές που καθορίζονται από το κέρδος και όχι από την ανθρώπινη ανάγκη έχουν ως αποτέλεσμα τόσο την ακριβή ενέργεια για τους ανθρώπους όσο και την επικείμενη κλιματική καταστροφή. Οι συμβάσεις «υποχρεωτικής αγοράς ανεξαρτήτως παραλαβής» (“take-or-pay”) σημαίνουν ότι πληρώνονται ακόμα και ορυκτά καύσιμα που δεν υπάρχει ανάγκη να καταναλωθούν. Στα πλαίσια της λογικής δεν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες εξορύξεις.

Πρέπει να πάρουμε τον τομέα της ενέργειας από τα χέρια των κερδοσκόπων και να τον θέσουμε υπό τον δημοκρατικό έλεγχο των λαών της περιοχής. Χρειαζόμαστε τοπικό δημοκρατικό έλεγχο της παραγωγής και της κατανάλωσης ενέργειας. Πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος του τόπου μας και της περιοχής μας για ενεργειακά έργα. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ενεργειακή δικαιοσύνη, με κατανομή σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος. Πρέπει να τερματίσουμε την ιδιωτική κερδοσκοπία στην ενέργεια, επαναφέροντας την παραγωγή και τη διανομή ενέργειας σε δημοκρατικά ελεγχόμενη δημόσια ιδιοκτησία.

Λέμε όχι στις έρευνες ορυκτών καυσίμων και στην εξόρυξη νέων αποθεμάτων!

Λέμε όχι στη σύγκρουση μεταξύ των χωρών μας!

Λέμε ναι στη δικαιοσύνη για το κλίμα και στην ειρήνη!

Υπογράφουν:

Τουρκία

1. Οικολογική άμυνα για την πόλη- Άγκυρα (Ankara Kent ve Ekoloji Savunması)

2. Οικολογική συνέλευση Αττάλειας (Antalya Ekoloji Meclisi)

3. Οικολογικό ξεκίνημα (Başlangıç Ekoloji)

4. Περιβαλλοντική πλατφόρμα Μπουρχανίγιε (Burhaniye Çevre Platformu)

5. Παιδιά της φύσης (Doğanın Çocukları)

6. Περιβαλλοντική και πολιτιστική πλατφόρμα Αιγαίου (Ege Çevre ve Kültür Platformu)

7. Πολιτική οικολογία (Ekoloji Politik)

8. Οικο-φοιτητικό κίνημα (Eko-Öğrenci Hareketi)

9. Δημοκρατικό κονγκρέσο του λαού, οικολογική συνέλευση (Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi)

10. Πρωτοβουλία για την διατήρηση του Χασανκεϊφ (Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi)

11. Παντού βουνά Ίδης (Her Yer Kazdağları)

12. Αλληλεγγύη για την Ίδη- Ιστανμπούλ (Kazdağları İstanbul Dayanışması)

13. Ένωση για την διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στα βουνά της Ίδης (Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği)

14. Οικολογικό κίνημα Μεσοποταμίας (Mezopotamya Ekoloji Hareketi)

15. Περιβαλλοντική ένωση Μουνζούρ (Munzur Çevre Derneği)

16. Περιβαλλοντική ένωση Μούγλα (Muğla Çevre Derneği)

17. Οικολογία γύρης (Polen Ekoloji)

18. Ένωση για την διατήρηση του πάρκου Γεζί πλατείας Ταξίμ (Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği)

19. Ταξιδιώτες ζωής και αλληλεγγύης (Yaşam ve Dayanışma Yolcuları)

20. Ένωση της γης (Yeryüzü Derneği)

21. Πράσινη εξέγερση, οικολογία και ζωή (Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazete)

22. Πρασινοκόκκινη κλιματική ομάδα εργασίας (Yeşil Sol İklim Çalışma Grubu)

Ελλάδα

o Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού

o Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης Ενάντια στην Καύση Απορριμμάτων

o Χωματερή stop -πολίτες εν δράσει (Δυτική Αθήνα)

o Δίκτυο ενημέρωσης πολιτών ενάντια στις εξορύξεις, ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ STOP Πρέβεζα

o Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην καύση σκουπιδιών No Burn- Βόλος

o Νέοι για το περιβάλλον (Βόλος)

o Ποδονίφτης, ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης (Νέα Ιωνία – Αθήνα)

o ΙΛΙΣ-ΣΟΣ

o Μικρογεωγραφίες

o Κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος της Ραφήνας

o Περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ

o Οικολογικό δίκτυο

o Πρωτοβουλία Αγώνα Ζωγράφου

o ΦΥΣΗτήρες

o Πρωτοβουλία Ενάντια στην Περιβαλλοντική Καταστροφή και την Κλιματική Αλλαγή

o Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης

o Λαϊκή Συνέλευση κατοίκων Κολωνού-Σεπολίων-Ακαδημίας Πλάτωνα

o ΡεμΑττική

o Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

o Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

o Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης

o Νομαδική Αρχιτεκτονική

o Πρωτοβουλία κατοίκων Πεντέλης-Μελισσίων

o Κίνηση πολιτών Χορτιάτη

Κύπρος

o Περιοδικό Ανατροπή (Anatropi Mag)

o Κλιματική κρίση (Climate crisis CY website)

o Πρωτοβουλία Ενάντια στην Εξόρυξη Χρυσού- No Gold Initiative

o Συνδικάτο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης KTÖEOS (Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası)

o Τουρκοκυπριακός Σύνδεσμος Βιολόγων (Kıbrıs Türk Biyologlar Birliği)

o Αριστερό Κίνημα (Sol Hareket)

o Αυλή – avlı

Άλλες χώρες

o Aplaneta (Ισπανία)

o Attac France (Γαλλία)

o Επιτροπή για την υποστήριξη του Κουρδιστάν Μαδρίτης (Comité De Apoyo A Kurdistán – Madrid)

o Ekologistak Martxan (Bask Ülkesi)

o Ecosocialist Horizons (www.ecosocialisthorizons.com)

o Ευρωπαϊκό κίνημα νερού (European Water Movement)

o Humat Dijlah (Ιράκ)

o Rojava Azadi Madrid (Ισπανία)

o Καμπάνια σώστε τον Τίγρη (Ιράκ)

o Αλληλεγγύη στο Κουρδιστάν (Σκωτία)

o Γυναίκες υπερασπίζονται την Ροζάβα- Μαδρίτη (Ισπανία)