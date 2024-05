Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ολλανδίας μετά τον αποκλεισμό του Joost Klein

Αποκλείστηκε τελικά η Ολλανδία από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024, καθώς ακολούθησε καταγγελία εναντίον του εκπροσώπου της χώρας, Joost Klein.

Σε ανάρτηση που έγινε στο Instagram, ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ολλανδίας, Avrotros, εξέφρασε το σοκ του για την απόφαση. «Λυπούμαστε βαθύτατα και θα επανέλθουμε για το ζήτημα» ανέφερε.

Η ανακοίνωση της EBU

Ο αποκλεισμός της χώρας από τον διαγωνισμό έγινε έπειτα από καταγγελία εναντίον του τραγουδιστή, Joost Klein, από μια υπάλληλο της Eurovision, η οποία ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε απειλές.

«Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές ότι, σε αντίθεση με ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης και εικασίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αυτό το περιστατικό δεν αφορούσε κανέναν άλλο ερμηνευτή ή μέλος της αντιπροσωπείας. Διατηρούμε μια πολιτική μηδενικής ανοχής για ανάρμοστη συμπεριφορά στην εκδήλωσή μας και δεσμευόμαστε να παρέχουμε ένα ασφαλές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για όλο το προσωπικό του διαγωνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, η συμπεριφορά του Joost Klein προς ένα μέλος της ομάδας θεωρείται ότι παραβιάζει τους κανόνες του διαγωνισμού» έγραφε η ανακοίνωση της EBU.

Αντιπαράθεση και σύγχυση στη συνέντευξη Τύπου

Ο Klein είχε μιλήσει έντονα σε συνέντευξη Τύπου, το βράδυ της Πέμπτης, στην οποία συγκεντρώθηκαν τα δέκα νούμερα του δεύτερου ημιτελικού που επιλέχθηκαν για τον τελικό, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ και η Ολλανδία.

Προς το τέλος της συνέντευξης, η ισραηλινή συμμετέχουσα Golan ρωτήθηκε από το πολωνικό ραδιοφωνικό δίκτυο Newsletter αν πιστεύει ότι προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων με την παρουσία της στην εκδήλωση.

Ο συντονιστής του συνεδρίου, ο Σουηδός παρουσιαστής Jovan Radomir, είπε στην Golan ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει στην ερώτηση αν δεν ήθελε. Ο Klein φώναξε τότε δυνατά: «Γιατί όχι;»

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her

Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024