Η ”Πρόταση Ζωής” στηρίζει την Ελληνική Βιομηχανία

Η «Πρόταση Ζωής» στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RISKREAL για την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων στο χώρο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Μαγνησίας «Πρόταση Ζωής» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, με πρόεδρο τον κο Ευθύμιο Ζιγγιρίδη, βρίσκεται στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος RISKREAL (Number: Erasmus 2020-2023, κωδ. 2020-1-ES01- KA204-081847) με τίτλο: «Training low qualified workers to reduce risks and increase resilience in demanding industry using reality».

Σε περιόδους γρήγορων μετασχηματισμών και αβεβαιότητας για να είναι ανταγωνιστική η βιομηχανία, οι τεχνικές ικανότητες δεν επαρκούν για να λειτουργήσει σωστά η παραγωγή. Ο κόσμος της εργασίας στρέφεται προς περισσότερο ανθεκτικές πρακτικές, οι αναγκαίες δεξιότητες αλλάζουν και στις σχετικές έρευνες αναδεικνύονται ως οι πιο σημαντικές οι ψυχοκοινωνικές δεξιότητες (αποτελεσματική διοίκηση ομάδων, επικοινωνιακές δεξιότητες και συναισθηματική νοημοσύνη). Οι εργοδότες αναζητούν ανθρώπους που διαθέτουν όχι μόνο τεχνικές (hard skills), αλλά και προσωπικές δεξιότητες (soft skills), όπως είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η ηγεσία ομάδων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η κριτική σκέψη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση των εργοδοτών στην αναζήτηση soft skills που θέλει τον ηγέτη μιας επιχείρησης να διαθέτει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, καθώς και την προσωπικότητα να βρίσκει δημιουργικές και πρακτικές λύσεις στα προβλήματα μιας επιχείρησης.

Οι Έλληνες εργοδότες, αποκάλυψαν τις 4 top προσωπικές δεξιότητες που δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν:

1. Ηγεσία & Κοινωνική Επιρροή (58%)

2. Ανάληψη Πρωτοβουλιών (51%)

3. Δημιουργικότητα & Αυθεντικότητα (49%)

4. Κριτική Σκέψη & Ανάλυση (48%)