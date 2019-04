Η πιο σύντομη αλλαγή στο ποδόσφαιρο: Κόντεψε να χάσει το μάτι του από «χάι φάιβ» (vid)

Ένα συνηθισμένο «χάι φάιβ» (high five) που κάνουν συχνά οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο ή και την ώρα των αλλαγών παραλίγο να κοστίσει το μάτι ενός Σουηδού ποδοσφαιριστή στον αγώνα μεταξύ της Ντέγκερφορς και της Όστερ.

Ο Σουηδός μέσος της Ντέγκερφορς Ματίας Οζγκούρ ετοιμαζόταν να μπει αλλαγή στον αγώνα της ομάδας του και περίμενε τον συμπαίκτη του Αξέλ Λιντάχλ να εξέλθει για να ολοκληρωθεί και τυπικά η αλλαγή.

Οι δύο ποδοσφαιριστές όταν συναντήθηκαν στην γραμμή για την αλλαγή επιχείρησαν να κάνουν «χάι φάιβ», την καθιερωμένη κίνηση όπου οι δύο αθλητές χτυπούν με δύναμη τα χέρια τους ως επίδειξη δύναμης και αυτοπεποίθησης. Ορθώνοντας τα χέρια τους με δύναμη απέτυχαν παταγωδώς να συναντηθούν και έτσι το δεξί χέρι του Λιντάχλ χτύπησε με δύναμη το πρόσωπο και το μάτι του Οζγκούρ.

Ο τελευταίος περπάτησε λίγα μέτρα και έπιασε το μάτι του. Πονούσε πολύ και ζήτησε άμεσα αλλαγή η οποία περνάει και στην ιστορία ως μία από τις πιο γρήγορες που έχουν γίνει ποτέ – αν όχι η πιο γρήγορη.

Swedish player Mattias Ozgun got poked in the eye by his team-mate while coming on and immediately had to go off injured 👀🤦 pic.twitter.com/l0xDZ8kQA9

— Metro Sport (@Metro_Sport) April 17, 2019