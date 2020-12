Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο 4ο EU Jobs and Mobility Roadshow για την αγορά εργασίας και την κινητικότητα των νέων

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά στην διαδικτυακή εκδήλωση του 4ου EU Jobs and Mobility Roadshow που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 11 π.μ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ελληνικό Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Το EU Jobs and Mobility Roadshow ξεκίνησε δειλά το 2016 και ταξίδεψε στην Βόρεια Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη έως την Θεσσαλονίκη. Σήμερα, και μετά από τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις, 8 πόλεις συνάντησης, δεκάδες εκπροσώπους φορέων και εκατοντάδες συμμετέχοντες, το EU Jobs and Mobility Roadshow, αποτελεί τη μεγαλύτερη συνάντηση γνώσης και παροχής πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας και την κινητικότητα των νέων στην Ευρώπη. Tο περιεχόμενο διευρύνεται, μεταφέρεται σε ψηφιακό περιβάλλον και απευθύνεται πλέον πανελλαδικά σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να παρακολουθήσει τις θεματικές που τον αφορούν, εύκολα και άμεσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Την εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν 35 εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, φορέων, οργανώσεων και επιχειρηματιών, χαιρετίζουν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης. Επίτιμος καλεσμένος της δράσης είναι ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Οι θεματικές που θα συζητηθούν αφορούν:

1. τις αλλαγές στην αγορά εργασίας που φέρνουν η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ψηφιακή Εποχή,

2. την Νεανική Επιχειρηματικότητα,

3. τις Ευκαιρίες Κινητικότητας των Νέων,

4. την Κατάρτιση, τις Δεξιότητες και την Εύρεση Εργασίας.

Η διοργάνωση απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πιο στοχευμένες ομάδες, όπως οι φοιτητές, οι νέοι απόφοιτοι, οι μακροχρόνια άνεργοι.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και παρακολουθήστε την εκδήλωση live μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο Facebook ( https://www.facebook.com/EURoadshow ) και στο YouTube με τίτλο: EU Jobs & Mobility Roadshow