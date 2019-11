Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε πρόγραμμα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως εταίρος του έργου “Financing impact on regional development of cultural heritage valorization- FINCH”, συμμετείχε στο 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Οκτωβρίου στην Περιφέρεια του Lodzkie, στο Łódź της Πολωνίας και είχε ως αντικείμενο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών στον τομέα της ανάδειξης και ορθολογικής χρήσης του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας διεξαγωγής του Εργαστηρίου οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την δυνατότητα να επισκεφτούν, κατ’ αρχάς, την Φιλαρμονική Arthur Rubinstein, όπου έγινε μία παρουσίαση του χώρου αλλά και μία σύντομη συζήτηση με εκπροσώπους φορέων για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Πολωνία, τις προκλήσεις τις δραστηριότητες και τα σχέδια για το μέλλον. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Πολιτιστικό Πάρκο «Town of Weavers» στο Zgierz, το οποίο αποτελεί παράδειγμα για την προστασία, διατήρηση, υποστήριξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με ΜΚΟ καθώς και το Radziwiłł Palace στο Nieborów, Τμήμα του Εθνικού Μουσείου στη Βαρσοβία.

Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες εταίροι επισκέφθηκαν αρχικά, το European Institute, το οποίο βρίσκεται σε ένα ιστορικό παλάτι, όπου διεξάγονται ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ολοκλήρωση Ευρωπαϊκών διαδικασιών. Το Ινστιτούτο δεν λαμβάνει καμία μόνιμη επιχορήγηση από το κράτος και συγκεντρώνει κεφάλαια για τις δραστηριότητές του από διάφορες πηγές, κυρίως εμπορικές, όπως π.χ. ενοικίαση χώρου για παραγωγή ταινιών, είναι υποκατάστημα του Ιδρύματος Natolin και υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από αυτό. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρουσιάστηκε στους εταίρους το Art Museum in Łódź, το οποίο μετά την «αναζωογόνηση» της υποδομής του χώρου και του «Open Storage» έγινε ένα διώροφο κτίριο με μεγαλύτερο χώρο για χρήση, με οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα, όπως π.χ. αύξηση του αριθμού των επισκεπτών.

Οι ημέρες ολοκληρώθηκαν με συζητήσεις αξιολόγησης και ανταλλαγής καλών πρακτικών των ομάδων εργασίας των συμμετεχόντων εταίρων.

Σκοπός του έργου είναι η προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροδάνεια, crowdfunding κλπ), προκειμένου να τονωθεί η ιδιωτική συμμετοχή, κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών και ΜΚΟ, σε λύσεις συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα

Οι επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο μιας εδαφικής στρατηγικής, πρέπει να συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη ενός ενδογενούς δυναμικού όσο και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό είναι συχνά ανεπαρκής. Οι δημόσιοι οργανισμοί προσπάθησαν να ανακόψουν αυτήν την τάση εισάγοντας διάφορα μέσα για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Ωστόσο, η έλλειψη οικονομικών πόρων και το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση εμποδίζουν τη συμμετοχή ορισμένων ιδιωτικών φορέων, κυρίως μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή νέων επιχειρηματιών. Η πρόκληση είναι κοινή στην Ευρώπη και στόχος είναι να αναζητηθούν κοινές λύσεις μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της συμμετοχής διαφορών φορέων και την επιρροή σχετικών κέντρων αποφάσεων.

Την Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπροσώπησαν στο 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο στο Łódź της Πολωνίας ο κος Δημότσιος Στυλιανός, Εντεταλμένος Σύμβουλος Υποδομών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και Προϊστάμενος του Τμήματος Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο κος Αντωνίου Χρήστος, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και η κα Σαμαρά Ελένη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.