Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει το FightHoax app στις Βρυξέλλες – Η απάντηση στα fake news

Στις εκδηλώσεις της Εβδομάδας των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, που ξεκινούν αύριο, Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, θα μετάσχει ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Παράλληλα, θα μετάσχει στην ολομέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών, ενώ ως Εισηγητής (Rapporteur) της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νέο επενδυτικό πρόγραμμα InvestEU πρόκειται να έχει συναντήσεις με στελέχη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΕ, περιφερειών, δήμων, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων από το σύνολο της ΕΕ.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας των Περιφερειών συμμετέχει στις παρακάτω δραστηριότητες:

-Την Τρίτη 9/10/2018 και από τις 5:00 έως τις 6:00 στο “Brussels Convention Centre Mont des Arts/Kunstberg” και στα πλαίσια του “#MadeWithInterreg – seven transnational highlights session” η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα BLUEMED.

-Την Τετάρτη 10/10/2018 από τις 9:30 έως τις 11:00 στο “Brussels Convention Centre The Arc ” και στα πλαίσια του “Coop Cult and Succeed – EYCH2018” θα παρουσιαστεί το ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο συμμετέχει το πρόγραμμα BLUEMED με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα INTERACT και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO) δημοσίευσαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και αφίσα με πληροφορίες σχετικά με τα πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιούνται από τα προγράμματα Interreg στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς EYCH (ΕΕΠΚ). Αποτελεί σημαντική αναγνώριση και προώθηση για το BLUEMED και την Περιφέρεια.

-Την Τετάρτη 10/10/2018 από τις 14:30 έως τις 16:00 στο “Brussels Convention Centre Silver hall” το διακρατικό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020 “BLUEMED” με επικεφαλή εταίρο την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει στο διαγωνισμό «InterregTalks: 6 projects, 1 Slam», ο οποίος διοργανώνεται από το INTERACT και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO).

-Παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας των Περιφερειών στα πλαίσια του “Made in Interreg” και σε εκθεσιακό χώρο με επιλεγμένα προγράμματα, θα εκτίθενται αντίγραφα αρχαίων ευρημάτων από τις υποβρύχιες περιοχές του προγράμματος BLUEMED.

-Την Τετάρτη στις 19:00 στην αίθουσα ASP 3Η1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάζει το FightHoax app., την ελληνική απάντηση στην παγκόσμια παραπληροφόρηση (fake news) και αναλύει το σχέδιο INVEST IN THESSALY και τη δημιουργία του Κέντρου Νεανικής Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας.