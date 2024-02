Η παράσταση «Α.Κ.Α.» στο «Θέατρο του Νέου Κόσμου»

Της

Δανάης Μαρίτσα

«Με λένε Κάρλος. Είμαι 15 χρόνων ή 16… Πάω στο σχολείο, βαριέμαι· συναντώ τους φίλους μου στο πάρκο· χορεύω χιπ χοπ… Μια μέρα γνωρίζω την Κλαούντια και… μαγεία». Υιοθετημένος γιος άγνωστης προέλευσης, ο Κάρλος έχει αποδεχτεί την ταυτότητά του. Η ζωή του είναι γεμάτη μουσική, φίλους και παιχνίδι, όταν όμως γνωρίζει στο διαδίκτυο την Κλαούντια και την ερωτεύεται, αρχίζει να αισθάνεται ότι κλονίζονται τα θεμέλια της ύπαρξής του. Μέσα από την οπτική των άλλων υποχρεώνεται να προσγειωθεί απότομα στην κόλαση του κοινωνικού ρατσισμού, να αναθεωρήσει τη στάση του στη ζωή, να αμφισβητήσει τα ώς τότε πιστεύω του και να αναρωτηθεί ποια είναι η «αληθινή» του ταυτότητα.

Με την παράσταση «Α.Κ.Α.», από τα αρχικά του Also Known As (Γνωστός και ως), ο γεννημένος το 1982 στην Αργεντινή πολυβραβευμένος συγγραφέας Ντάνιελ Μέγιερ επιχειρεί μέσα από έναν εκρηκτικό μονόλογο και σύγχρονη φρασεολογία να φωτίσει τον εσωτερικό κόσμο του έφηβου Κάρλος. Δεν είναι απλώς ένα έργο για τη γενιά του whatsapp και του χιπ χοπ. Είναι ένα μοντέρνο, κοινωνικό και υπαρξιακό δράμα, ενώ η θεματική του παραπέμπει στην ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Η παράσταση με τη σκηνοθετική ματιά της Μαριτίνας Πάσσαρη, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και με τον χαρισματικό Μιχάλη Πανάδη στον ρόλο του Κάρλος θα παίζεται στο «Θέατρο του Νέου Κόσμου» (Αντισθένους 7, Αθήνα) ώς τις 30 Απριλίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.15.