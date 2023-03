Η παραδοσιακή μπάντα δρόμου Banda Entopica για πρώτη φορά στον Βόλο

Μουσικές από την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, κλαρίνα, νταούλια, κρόταλα σε γνώριμους και αγαπημένους ρυθμούς των Βαλκανίων!

Παρασκευή 31 Μαρτίου φοράμε άνετα ρούχα και …let the γλέντι begin στο Lab Art (ώρα προσέλευσης: 21.00, ώρα έναρξης: 22.00).

Λίγα λόγια για τους Banda Entopica: Η Banda Entopica, η παραδοσιακή μπάντα δρόμου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώνει κλαρίνο, σαξόφωνο, ακορντεόν και νταούλι σε ένα σύμπλεγμα παραδοσιακής και μοντέρνας βαλκανικής μουσικής. Έχοντας ως βάση τους ήχους της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου, αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου, κινείται σε ρυθμούς χορευτικούς και πολλές φορές εκστατικούς με τραγούδια παραδοσιακά, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις. Η μπάντα ξεκίνησε την πορεία της από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν πληθώρα εμφανίσεων σε μουσικά στέκια της πόλης, καθώς και σε μεγάλα φεστιβάλ. Σε ένα περιβάλλον με την παράδοση να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας – είτε ως τραγούδι είτε ως χορός – κάθε ζωντανή εμφάνιση της μπάντας έχει δυναμική διάσταση με έντονη αλληλεπίδραση μουσικών και ακροατών, διατηρώντας ταυτόχρονα μια ξεχωριστή αισθητική πρόταση. Η παραδοσιακή μουσική λειτουργεί άκρως διονυσιακά και δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα να εξωτερικεύσει συναισθήματα που τόσο πολύ έχει ανάγκη. To 2021 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους CD με τον ομώνυμο τίτλο «Banda Entopica» που περιλαμβάνει κατά βάση χορούς από την περιοχή της Μακεδονίας όπως και της Θράκης, καθώς και μια πρωτότυπη σύνθεση του Φίλιππου Φασούλα.

Οι Banda Entopica είναι: Φίλιππος Φασούλας, κλαρίνο, Τάσος Γκέντζης, σαξόφωνο, Ράφος Γκέντζης, ακορντεόν, Μπίλης Μαλεγκάνος, κρουστά, Ειρήνη Γκουτζάκη, φωνή.

Προπώληση: 10 ευρώ, ταμείο: 12 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva, στα καταστήματα Public, Nova, Media Markt, Metro, My Market και τα βενζινάδικα Shell, BP, EKO πανελλαδικά, και στον Βόλο από τα καταστήματα Κεχαΐδης ΑΕ, Κουταρέλια 29 (μεταξύ Δημητριάδος και Ερμού), Illusion St. Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη. Πληροφορίες / κρατήσεις: 6934108666.