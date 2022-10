Η Π.Ε. Μαγνησίας για τις ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων

Από το Τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνονται τα κάτωθι:

Βάση της αριθμ. 94130/2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 5183/Β) τροποποιείται το άρθρο 115 «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης» της αριθμ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β) και πλέον ισχύει:

«1. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος καθορίζονται ανώτατες τιμές πώλησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 1, καθώς και τα συγκεκριμένα σημεία πώλησης των προϊόντων αυτών (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, καφέ μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται/ή βρίσκονται εντός των συγκεκριμένων χώρων – σημείων, που κατατάσσονται στον Πίνακα 2, δεδομένου ότι, στα σημεία αυτά, εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Είδη στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 1) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L) εντός ή εκτός ψυγείου. 2) Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L) εντός ή εκτός ψυγείου. 3) Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο. 4) Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο. 5) Καφές ρόφημα ελληνικός μονός. 6) Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός κ.λπ.) μονός. 7) Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο). 8) Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός. 9) Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χώροι – σημεία στα οποία αναφέρεται η παρ. 1 α. Εντός αερολιμένων της χώρας. β. Εντός αθλητικών χώρων (στάδια, γήπεδα κ.λπ.), έστω και αν οι χώροι αυτοί παραχωρούνται και για άλλες εκδηλώσεις, πέραν των διεξαγόμενων αθλητικών οργανώσεων. γ. Εντός αρχαιολογικών χώρων, ανεξαρτήτως αν στους χώρους αυτούς λειτουργεί ή όχι μουσείο αρχαιοτήτων. Χώροι εντός των οποίων λειτουργεί μουσείο. δ. Εντός των επιβατικών πλοίων πάσης φύσεως (οχηματαγωγών ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών (όχι των κρουαζιερόπλοιων). ε. Εντός των επιβατικών αμαξοστοιχιών του Ο.Σ.Ε. και εντός των σιδηροδρομικών σταθμών του Ο.Σ.Ε. στ. Εντός κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς και σε οργανωμένες παραλίες με εισιτήριο εισόδου (πλάζ). ζ. Εντός δικαστηρίων, νοσοκομείων, κλινικών και ευαγών ιδρυμάτων. η. Εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων. θ. Χώροι δικαιοδοσίας Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τεχνικών Σχολών και λοιπών Σχολών, μη κατονομαζομένων.

2.Για τα είδη, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρ. 1, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων – σημείων, που αναφέρονται στα σημεία β’, γ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ του ΠΙΝΑΚΑ 2 της παρ. 1:

ΕΙΔΟΣ Ανώτατες τιμές σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 1. Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L) εντός ή εκτός ψυγείου. 0,50 2. Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L) εντός ή εκτός ψυγείου. 0,75 3. Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο. 1,60 4. Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο. 1,40 5. Καφές ρόφημα ελληνικός μονός. 1,40 6. Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός κ.λπ.) μονός. 1,50 7. Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο). 1,65 8. Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός. 1,50 9. Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο). 1,50

Για τα είδη, που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 της παρ. 1, καθορίζουμε κατωτέρω τις ανώτατες τιμές πώλησης αυτών, όταν προσφέρονται ή παρέχονται από επιχειρήσεις (κυλικεία, αναψυκτήρια, μπαρ, εστιατόρια και άλλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αυτόματους πωλητές κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων – σημείων, που αναφέρονται στα σημεία α’ και δ’ του ΠΙΝΑΚΑ 2 της παρ. 1:

ΕΙΔΟΣ Ανώτατες τιμές σε ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 1. Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 500 ml (0,5 L) εντός ή εκτός ψυγείου. 0,60 2. Εμφιαλωμένο νερό σε συσκευασία των 750 ml (0,75L) εντός ή εκτός ψυγείου. 0,90 3. Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, ψημένο ή άψητο. 1,80 4. Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, ψημένο ή άψητο. 1,60 5. Καφές ρόφημα ελληνικός μονός. 1,50 6. Καφές ρόφημα φίλτρου (γαλλικός κ.λπ.) μονός. 1,60 7. Καφές ρόφημα εσπρέσο μονός ζεστός ή κρύος (φρέντο). 1,80 8. Καφές ρόφημα στιγμιαίος ζεστός ή κρύος (τύπου φραπέ κ.λπ.) μονός. 1,60 9. Τσάι ρόφημα (ζεστό ή κρύο). 1,60

3. Επί των ρυθμίσεων των ανωτέρω παρ. 1 και 2, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

Α. Οι ανώτατες τιμές διάθεσης αφορούν όρθιους πελάτες και όχι καθήμενους προς τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (παραγγελίες για σερβίρισμα από σερβιτόρους).

Β. Προκειμένου για τα επιβατικά πλοία πάσης φύσεως (οχηματαγωγά ή μη), που εκτελούν αποκλειστικά και μόνο πλόες εσωτερικών γραμμών, στα οποία, κατά τις διατάξεις των π.δ. 101/1995 και 381/1996 διατίθενται δύο κατηγορίες θέσεων επιβατών ήτοι «Διακεκριμένη» και «Οικονομική», οι διατάξεις των άνω παραγράφων εφαρμόζονται και για τις δύο αυτές θέσεις.

Γ. Καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 και ειδικότερα καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου στα επιβατικά πλοία και αεροδρόμια, είναι υποχρεωτική:

α. Η ύπαρξη τιμοκαταλόγου σε εμφανές σημείο του καταστήματος και άμεσα ορατό από τους πελάτες.

β. Η κατοχή και διάθεση στον καταναλωτή εμφιαλωμένων νερών σε συσκευασία των 500 ml.

γ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των τοστ με ζαμπόν και τυρί, τοστ με τυρί, σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, σάντουιτς με τυρί ψημένων ή άψητων, κατά την προτίμηση του καταναλωτή. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται ευθέως με την επιλογή των υπόχρεων για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί ή και των δύο αυτών ειδών καθώς για παρασκευή, κατοχή και διάθεση ενός εκ των δύο ειδών (τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί) ή και των δύο αυτών ειδών.

δ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση για τον καταναλωτή των ροφημάτων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 ως άνω. Για τον καφέ «εσπρέσο» η υποχρέωση αυτή ισχύει, εφόσον οι υπόχρεοι διαθέτουν το σχετικό με την παρασκευή του εν λόγω καφέ μηχάνημα.

ε. Η αναγραφή στους τιμοκαταλόγους τους, πέραν των υπόλοιπων ειδών που διαθέτουν και των ειδών της παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους σε ειδικό πλαίσιο, στο οποίο αναγράφονται με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα τα εξής:

– «ΓΙΑ ΟΡΘΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ, ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΚΑΦΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΣΑΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ» – “FOR CUSTOMERS THAT ARE NOT SEATED, BOTTLED WATER, SANDWICHES, TOASTS, COFFEE AND TEA ARE AVAILABLE AT REGULATED PRICES”.

– Τα είδη της παραγράφου 1 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

4. Για τα σημεία πώλησης (κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες κ.λπ.), των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, ημερήσιων και νυχτερινών), όπως αυτά ρητά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υγειονομικής διάταξης υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025/27-08-2013 «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» (Β’ 2135), τα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα 3, διατίθενται σε ανώτατες προκαθορισμένες τιμές ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Είδη στα οποία αναφέρεται η παρ. 4 ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) α. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, ελαιολάδου και άλλων). 1,20 β. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας ελαιολάδου και άλλων). 1,50 γ. Απλό αρτοσκεύασμα – Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό, σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 95 γραμμαρίων. 0,60 δ. Τυρόπιτα – Πίτα λαχανικών σε ατομικές μερίδες των 140 γρ. 1,30 ε. Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου. 0,40 στ. Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία των 250ml. 1,00

Τα ανωτέρω προσφερόμενα είδη υποχρεούνται να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις συγκεκριμένες προδιαγραφές των άρθρων 7 και 9 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025/2013 (Β’ 2135), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ 96605/2013 (Β’ 2800).

5. Επί των ρυθμίσεων της παρ. 4, θεσπίζονται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα:

Α. Απαγορεύεται η διάθεση στους μαθητές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ροφημάτων καφέδων. Τα είδη αυτά προορίζονται μόνο για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του σχολείου.

Β. Στους χώρους όπου διατίθενται τα είδη του Πίνακα 3 τοποθετείται υποχρεωτικά τιμοκατάλογος, ορατός από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, στον οποίο με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα τα εξής:

– «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ΤΟΣΤ, ΑΠΛΟ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑ (ΣΗΣΑΜΕΝΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ), ΤΥΡΟΠΙΤΑ, ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ, ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ»

– Τα είδη του Πίνακα 3 με τις αντίστοιχες τιμές διάθεσής τους.

Γ. Η παρασκευή, κατοχή και διάθεση των ειδών του Πίνακα 3 είναι υποχρεωτική όλες τις ώρες λειτουργίας των πωλητών, που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Η εν λόγω υποχρέωση δεν αναιρεί το δικαίωμα στον υπόχρεο να επιλέξει ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί – σάντουιτς με τυρί» την διάθεση ενός εξ αυτών ή και των δύο και ανάμεσα στα είδη «τοστ με τυρί και γαλοπούλα-σάντουιτς με τυρί και γαλοπούλα» την διάθεση ενός εξ

αυτών ή και των δύο.

Δ. Για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, επιτρέπεται η κατοχή και διάθεση εμφιαλωμένων νερών μόνο σε πλαστικές φιάλες και φυσικών χυμών σε πλαστική ή χάρτινη συσκευασία.

Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι υγειονομικές διατάξεις περί κανόνων υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών και χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως κάθε φορά ισχύουν.

6. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).

Β. Για υπέρβαση τιμής, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.

Γ. Για έλλειψη είδους, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος.»