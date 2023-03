Η ομοφυλόφιλη Λίλι Τόμλιν ξεσπά για τη νομοθεσία κατά των τρανς: «Είναι παρωδία»

Η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια Λίλι Τόμλιν κατηγόρησε τον κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, για τις συνεχείς επιθέσεις του στα δικαιώματα των LGBTQ+.

Η 83χρονη ομοφυλόφιλη ηθοποιός απευθύνθηκε συγκεκριμένα σε δύο προτεινόμενα νομοσχέδια κατά των τρανς που προωθούνται στη Φλόριντα. Τα νομοσχέδια αυτά θα στοχεύουν τους νέους τρανς και όσους τους υποστηρίζουν και παρουσιάζονται ως επέκταση του ήδη επιβλαβούς νομοσχεδίου «Μη λες γκέι» της ρεπουμπλικανικής πολιτείας.

Ένα από τα προτεινόμενα νομοσχέδια απαγορεύει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να χρησιμοποιούν το προτιμώμενο όνομα και τις αντωνυμίες τους μέχρι την όγδοη τάξη. Το άλλο, το SB 254, θα επέτρεπε στα δικαστήρια, ακόμη και σε μέλη της οικογένειας που είναι κατά των τρανς, να αναλάβουν την επιμέλεια ενός τρανς ατόμου, αν πιστεύουν ότι οι οικογένειές του το υποστηρίζουν για να λάβει υγειονομική περίθαλψη που να επιβεβαιώνει το φύλο του. Αυτά τα νομοσχέδια είναι μόνο δύο παραδείγματα της αντιτρανς νομοθεσίας που σαρώνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να καταδικάζει την εισαγωγή τους ως «κοντά στην αμαρτία».

🗣️ "Limiting any group’s rights is a travesty. People cannot push backwards to that."

American actress Lily Tomlin has spoken out against anti-LGBTQ+ legislation being considered and passed across The US, calling it "insane."

