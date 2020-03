I offer my AIRBNB home for FREE: Καταλύματα σε όσους πρέπει να απομονωθούν

Τις ανάγκες στέγασης των ανθρώπων που πρέπει να απομονωθούν για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του κορωνoϊού αλλά δεν έχουν που να μείνουν έρχονται να καλύψουν οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων Airbnb. Εδώ και λίγες ώρες έχει δημιουργηθεί στο Facebook η σελίδα «I offer my AIRBNB home for FREE to vulnerable people» (Προσφέρω το κατάλυμά μου ΔΩΡΕΑΝ στους ευάλωτους πολίτες) στην οποία οι ιδιοκτήτες προσφέρουν τα καταλύματα τους σε γιατρούς και πολίτες που τα έχουν ανάγκη.

Ο Στράτος Ζαφειριάδης είναι διαχειριστής της σελίδας και λέει στο ethnos.gr ότι αυτή είναι η ελάχιστη κίνηση που μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν και επισημαίνει ότι όσο πιο δύσκολη γίνεται η κατάσταση τόσο πιο απαραίτητη γίνεται η εξεύρεση στέγης για πολλούς πολίτες. Τα καταλύματα θα διατεθούν σε γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους νοσοκομείων, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι στον κορωνοϊό περισσότερο από όσο είναι ο γενικός πληθυσμός. «Οι γιατροί μπορούν να επίσης να τα χρησιμοποιήσουν για λίγες ώρες ξεκούρασης αν είναι κοντά στο νοσοκομείο που δουλεύουν» σημειώνει.

Επίσης, θα διατεθούν σε ανθρώπους, οι οποίοι για διάφορους λόγους πρέπει να απομονωθούν. «Κάποιοι ζουν με ανθρώπους που έχουν ήδη προσβληθεί ή εμφανίζουν συμπτώματα της ασθένειας και άλλοι ζουν με ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Μια φίλη μου έλεγε στο τηλέφωνο ότι ζει με την υπερήλικη μητέρα της και χρειάζεται στέγη για να λείψει από το σπίτι της, ώστε η μητέρα της να απομονωθεί. Ωστόσο, δεν έχει κάπου να πάει. Αυτούς τους ανθρώπους μπορούμε να τους βοηθήσουμε».

Ο κ. Ζαφειριάδης λέει ότι κατανοεί τις αντιδράσεις που μπορεί να υπάρξουν από όσους φοβούνται να μείνουν κοντά σε ανθρώπους που βρίσκονται σε απομόνωση. «Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι που θα μείνουν στα καταλύματα δεν θα κυκλοφορούν. Θα μένουν μέσα» καταλήγει.

