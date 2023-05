Η NASA έστειλε στο διάστημα δύο δορυφόρους που θα παρατηρούν την εξέλιξη των κυκλώνων – Oι πληροφορίες που θα συλλέγουν

Δύο μικροί δορυφόροι της NASA, που θα παρατηρούν ώρα την ώρα την εξέλιξη των κυκλώνων, μεταφέρονται στο διάστημα με πύραυλο της αμερικανικής επιχείρησης Rocket Lab που εκτοξεύθηκε από τη Νέα Ζηλανδία.

Ο πύραυλος Electron, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των μικροεκτοξευτών και έχει ύψος μόλις 18 μέτρων, εκτοξεύθηκε στις 13:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος) από τη Μάχια, στη βόρεια Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την Rocket Lab.

Οι δύο δορυφόροι της κατηγορίας Cubesat ζυγίζουν περίπου 5 κιλά και θα τεθούν σε τροχιά σε ύψος περίπου 550 χιλιομέτρων. Δεύτερος πύραυλος αναμένεται να εκτοξευτεί σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, επίσης από την Rocket Lab, για να μεταφέρει δύο ακόμη δορυφόρους με τους οποίους θα ολοκληρωθεί αυτός ο μικρός «αστερισμός».

Liftoff! Two TROPICS shoebox-sized satellites are on their way to join the fleet of @NASAEarth missions studying our home planet. Together, TROPICS will have the potential to gather near-hourly data on the formation and development of tropical cyclones. pic.twitter.com/wN4du9afZS

— NASA (@NASA) May 8, 2023