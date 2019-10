Η Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου γιορτάζει τα 35 χρόνια λειτουργίας της

Σε μια ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό, η Μοτοσυκλετιστική Λέσχη Βόλου (ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β.) γιορτάζει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στο κτίριο «Παπαστράτος» του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στην παραλία του Βόλου, τα 35 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και δράσης της.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει νωρίς για τα μέλη της ΜΟΤΟΛΕΒ, που με τα παιδιά τους θα πάρουν μέρος στην πορεία των γενεών (The ride of the generations).

Τα μέλη θα συναντηθούν στις 15.30 στον Αναυρο, στον χώρο στάθμευσης πάνω από την Αύρα, όπου έγινε και η πρώτη μαζική συνάντηση και συζήτηση για την δημιουργία Λέσχης.

Η πορεία θα κινηθεί προς την Κάτω Γατζέα για να επισκεφτούν τους χώρους όπου διοργανώθηκαν οι πανελλήνιες συγκεντρώσεις του 1991 και 1993 και θα καταλήξει στα Καλά Νερά, έναν χώρο συνάντησης των μοτοσυκλετιστών και με ιδιαίτερη ιστορία για τις απαγορεύσεις σε βάρος τους.

Η μοτοπορεία επιστρέφοντας στον Βόλο θα κινηθεί μέσα στην πόλη και θα κάνει στάσεις στις διασταυρώσεις Κανάρη – Πολυμέρη, Ευριπίδου – Θουκυδίδου, Ανθ. Γαζή – Μεταμορφώσεως και στην πλατεία Ι.Ν. Ευαγγελίστριας, στη Νέα Ιωνία.

Είναι τα μέρη που στεγάστηκε διαδοχικά η Λέσχη. Η πορεία θα καταλήξει μέσω της οδού Ιάσονος στις 18.30 στον θόλο του πανεπιστημιακού κτιρίου «Παπαστράτος» στην παραλία του Βόλου για να ξεκινήσει ο εορτασμός.

Ηδη στον χώρο του πανεπιστημιακού κτιρίου «Παπαστράτος» θα έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις με παρουσιάσεις των πρωταθλητών του χώρου μας, Βασίλη Ορφανού, πρωταθλητή – νικητή του Paris- Dakar και του Ανδρέα Ψυχογιού, μοναδικού Ελληνα αγωνιζόμενου του Isleof Man. Θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους στο αμφιθέατρο «Σαράτση».

Στις 19.00 θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες και παρουσιάσεις για τις δράσεις των 35 ετών συνοδευόμενες από την προβολή οπτικού υλικού.

Στην εκδήλωση θα παραστούν και θα μιλήσουν για το έργο της ΜΟΤΟΛΕΒ οι: Στέφανος Ψημένος, συγγραφέας ταξιδιωτικών βιβλίων μοτοσυκλέτας και Αγγελος Σινάνης, συγγραφέας – αρθρογράφος.

Η εκδήλωση θα κλείσει με συναυλία του πολύ καλού συγκροτήματος των «Ηχοπαθών» στον ίδιο χώρο του Πανεπιστημίου.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχουν το Σάββατο και την Κυριακή περίπτερα με εκθεσιακό υλικό, μοτοσυκλέτες, είδη ένδυση κ.λπ.

Επίσης στον χώρο θα φιλοξενήσουμε τον κουμπαρά της Κιβωτού του Κόσμου.