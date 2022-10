Η «Μις Κριμαία 2022» τραγούδησε ουκρανικό κομμάτι και καταδικάστηκε για δυσφήμηση του ρωσικού στρατού!

Δύο γυναίκες στην Κριμαία, συμπεριλαμβανομένης μιας εστεμμένης διαγωνισμού ομορφιάς στην προσαρτημένη από τη Μόσχα χερσόνησο, βρέθηκαν ένοχες για δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων επειδή τραγούδησαν ένα ουκρανικό πατριωτικό τραγούδι και πόσταραν το βίντεο στα social media.

H Όλγκα Βαλέγιεβα, η οποία αναδείχθηκε φέτος νικήτρια στα καλλιστεία «Μις Κριμαία 2022», και μία φίλη της που το όνομά της δεν έχει ανακοινωθεί, τραγούδησαν το δημοφιλές ουκρανικό κομμάτι «Τσέρνοβα Καλίνα» σε ένα μπαλκόνι. Ένα βίντεο που έδειχνε τις δύο γυναίκες να τραγουδούν δημοσιεύτηκε ως story στο Instagram, και διαγράφηκε αυτόματα μετά από 24 ώρες.

In #Crimea, two young women were forced to apologize for singing the #Ukrainian song "Oi u luzi chervona kalyna".

"Miss Crimea" Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days. pic.twitter.com/Syj4zDOlEF

