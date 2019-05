Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε τελικό και πάει για το στέμμα στο Ραμπάτ

Ασταμάτητη η Μαρία Σάκκαρη στο Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Νίκησε και την δεύτερη βελγίδα του ταμπλό, την Αλισον Βαν Ουιτβάνσκ με 6-4, 6-4 και πέρασε στον τελικό. Μάλιστα έφτασε στον τελικό χωρίς να έχει χάσει σετ.

Η Σάκκαρη θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε τελικό χωμάτινου τουρνουά και για δεύτερη φορά στην καριέρα της στο WTA Tour. Η πρώτη φορά ήταν στον τελικό του Silicon Valley Classic το 2018, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Στον αυριανό τελικό της διοργάνωσης των 250.000 δολαρίων της WTA, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τζοάνα Κόντα που στον πρώτο ημιτελικό νωρίτερα νίκησε την Αίγια Τομγιάνοβιτς με 6-2, 7-6 (7).

Καθοριστικό σημείο του ημιτελικού ήταν το 1ο σετ όπου η Ουιτβάνσκ προηγήθηκε 3-1 και 4-3 αλλά και τις δύο φορές η Σάκκαρη ισοφάρισε. Στο 9ο game κράτησε το σερβίς της σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και για πρώτη φορά πέρασε μπροστά στο σετ, με 5-4. Στο 2ο σετ η Σάκκαρη έκανε μπρέικ για το 4-2 που της έδωσε και το πλεονέκτημα για την νίκη.

.@mariasakkari storms into her first final of 2019! She defeats Van Uytvanck, 6-4, 6-4 to reach the #WTARabat championship 💪 pic.twitter.com/3EajXgXaY4 — WTA (@WTA) May 3, 2019

Πηγή: Έθνος