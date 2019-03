Η Lime Capital Partners εξαγοράζει το 44,73% της Unismack

Η Lime Capital Partners Ltd («LCP») συμφώνησε με το Επενδυτικό Κεφάλαιο Piraeus Taneo Capital («PTCF») για την απόκτηση του 44,73% της εταιρείας U&S Unismack ΑΒΕΕ.

Η Unismack ABEE ιδρύθηκε το 2006 από την οικογένεια Στρατάκη στο Κιλκίς και ειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων σνακ, με εξειδίκευση στις κατηγορίες Gluten & Allergen Free, Vegan, High Protein and Natural. Τα προϊόντα της εταιρείας πωλούνται υπό την εμπορική ονομασία Wellabys και με άλλα αναγνωρισμένα σήματα παγκοσμίως.

Η Unismack αποτελεί μία εταιρεία με ιδιαίτερα θετικά μεγέθη, καθώς το οικονομικό έτος 06.2017 – 06.2018, κατέγραψε έσοδα ύψους 4,78 εκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας το 99% των πωλήσεών της σε αγορές του εξωτερικού. Κατά το τρέχον έτος, οι πωλήσεις της αυξάνονται με ρυθμό 35% και η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πλάνο επέκτασης, που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 3 εκατ. Ευρώ. Για το 2019, βασικοί στόχοι της Unismack είναι να τριπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα και να αξιοποιήσει ελκυστικές ευκαιρίες περαιτέρω διείσδυσης στην ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία υγιεινών σνακ παγκοσμίως.

Το Piraeus Taneo Capital Fund (PTCF) είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο στο οποίο συμμετέχει κατά 50% η Τράπεζα Πειραιώς και κατά 50% το Tαμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (TANEO), με σκοπό να επενδύει και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μικρομεσαίων Ελληνικών εταιριών με καινοτομία, εξαγωγικό προφίλ και ανταγωνιστικά προϊόντα. Από το 2011, το PTFC έχει υποστηρίξει σημαντικά όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου της Unismack, ενισχύοντας την υγιή και επιτυχή ανάπτυξη της εταιρείας τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κερδοφορία. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, το PTFC δίνει τον απαραίτητο χώρο σε ένα νέο επενδυτή να υποστηρίξει το επόμενο βήμα ανάπτυξης της εταιρίας διεθνώς.

Η Lime Capital Partners Ltd (LCP) είναι μια ιδιωτική εταιρεία επενδύσεων που επενδύει το προσωπικό κεφάλαιο των συνεργατών της σε ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάκαμψης, στους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταλλείων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πρώτη επένδυση των συνεργατών της LCP στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 2012, με την εξαγορά της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., την οποία αναδιάρθρωσαν επιτυχώς και συνεχίζουν να διαχειρίζονται μέσω της εταιρείας συμμετοχών SI Foods Ltd.

Με βάση τη συγκεκριμένη συμφωνία, η LCP θα γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Unismack μαζί με την οικογένεια Στρατάκη.

Ο Δημήτριος Στρατάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Unismack Α.Ε. δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή είναι σημαντικό ορόσημο για την Unismack. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το PTCF για την εμπιστοσύνη τους να επενδύσουν στην επιχείρησή μας το 2011 και για την υποστήριξη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής τους περιόδου. Είναι ευτυχές να βλέπουμε πως το όραμά μας να ηγηθούμε στην αγορά των υγιεινών σνακ προσφέροντας καινοτομία και υψηλής ποιότητας προϊόντα, έχει μεγάλη αποδοχή από τους πελάτες μας και τους καταναλωτές διεθνώς. Η απόφαση της Lime Capital Partners Ltd. να επενδύσει στην Unismack είναι μια απόδειξη αυτής της επιτυχίας και ψήφος εμπιστοσύνης στα φιλόδοξα πλάνα μας για το μέλλον. Καλωσορίζουμε τους εταίρους της Lime Capital στην οικογένεια της Unismack, ώστε μαζί να ξεκινήσουμε την επόμενη φάση ανάπτυξης για τη Unismack σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα.»

Ο Ίων Τσάκωνας, Διευθύνων Σύμβουλος του PTCF ανέφερε: «Το PTCF από την ίδρυσή του το 2008 έχει επενδύσει επιτυχώς σε ελληνικές εξαγωγικές και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Unismack έχοντας αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 400% από την αρχική μας επένδυση είναι πλέον έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα για την ανάπτυξή της διεθνώς. Το επενδυτικό της σχέδιο θα εκτελεστεί με την συνεργασία της Lime Capital Partners, έναν έμπειρο θεσμικό επενδυτή στον τομέα των τροφίμων στην Ελλάδα. Ελπίζουμε η εταιρεία να συνεχίσει δυναμικά και μετά την αλλαγή σκυτάλης με τους νέους επενδυτές και την υλοποίηση του νέου επενδυτικού αναπτυξιακού πλάνου της. Η Unismack είναι απόδειξη ότι με σωστή στρατηγική, καλή οργάνωση, τιμιότητα προς τους αντισυμβαλλόμενους και καινοτομία, οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν να διαπρέψουν παγκοσμίως.»

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επενδύσουμε στην Unismack ΑΒΕΕ. Από την πρώτη στιγμή εντυπωσιαστήκαμε από τη διοίκηση της Unismack, την καινοτομία στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων και τις μεγάλες δυνατότητες διεθνούς ανάπτυξης που βλέπουμε για την εταιρεία», σημείωσε σχετικά ο Tom Seepers, Διευθύνων Σύμβουλος της Lime Capital Partners Ltd.