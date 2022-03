Η Lidl Ελλάς δίνει δυναμικό παρών στους εγχώριους θεσμούς βραβείων

Απέσπασε πρόσφατα πλήθος διακρίσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας

Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία, τόσο σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στο υπεύθυνο επιχειρείν αλλά και την αποτελεσματική επικοινωνία, η Lidl Ελλάς αναδεικνύεται με κάθε ευκαιρία από επαγγελματίες του κλάδου για το έργο της. Συνολικά η Lidl Ελλάς απέσπασε πρόσφατα δεκαεννέα βραβεία σε τέσσερις θεσμούς:

Τέσσερα βραβεία στα Bakery Awards 2022

Στον θεσμό που θεσπίστηκε με σκοπό να επιβραβεύσει την αριστεία και την καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αρτοποιία στην Ελλάδα, η Lidl Ελλάς διακρίθηκε με:

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερος Φούρνος εντός Σούπερμαρκετ»

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Δράση ΕΚΕ» για τα αρτοσκευάσματα με μειωμένη περιεκτικότητα σε πρόσθετη ζάχαρη και πρόσθετο αλάτι

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Κατεψυγμένη Ζύμη / Φύλλο» για τη σειρά προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης

– Bronze βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερο Κρουασάν»

Τετραπλή διάκριση στα Accounting Awards 2022

Στο πλαίσιο των δεύτερων Accounting Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές που προάγουν την οικονομική αριστεία στο ελληνικό επιχειρείν οι τομείς Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών και Φορολογικού της Lidl Ελλάς απέσπασαν:

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Βέλτιστες Πρακτικές | Βέλτιστες in-house Φορολογικές Υπηρεσίες»

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Υποδοµές και Συστήµατα | Συστήματα & Εργαλεία Reporting & Data Analytics»

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Υποδοµές και Συστήµατα | Καινοτόμες Διαδικασίες & Πρακτικές Οικονομικής Διοίκησης»

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Υποδοµές και Συστήµατα | Πληροφοριακά Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης»

Gold βραβείο στα Circular Economy Awards 2022

Σε μια χρονιά που δοκιμάστηκαν οι αντοχές συστημάτων και ανθρώπων, η Lidl Ελλάς διακρίθηκε και στα Circular Economy Awards 2022, τον θεσμό που επιβραβεύει τις επιχειρήσεις για τις ενέργειες προώθησης της κυκλικής οικονομίας, αποσπώντας Gold βραβείο στην κατηγορία «Corporate Social Responsibility & Circular Economy» για την ενέργεια Plastic Free Greece.

9+1 διακρίσεις στα PR Awards 2022

Δέκα συνολικά βραβεία απέσπασε η Lidl Ελλάς στο πλαίσιο των PR Awards 2022, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις ομάδες και τις εταιρείες που βρίσκονται στην κορυφή της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων, κατακτώντας ανάμεσά τους και μία από τις τρεις μεγάλες διακρίσεις της βραδιάς για την ανάδειξή της ως Best In-house PR Team της χρονιάς, καθώς τα προγράμματα εταιρικής επικοινωνίας και υπευθυνότητας, ενίσχυσης δέσμευσης εργαζόμενων και employer branding συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέκτησε:

-Platinum βραβείο στην κατηγορία «Best in communications» για την ενέργεια SUP Free Hackathon

-Platinum βραβείο στην κατηγορία «Most Valuable Response During the Pandemic (Covid-19)» για την πρωτοβουλία Lidlwood

-Gold βραβείο στην κατηγορία «Stakeholders Relations/Engagement» για την ενέργεια Lidlwood

-Gold βραβείο στην κατηγορία «Ιnternal Communications & Employee Engagement» για την ενέργεια Lidlwood

-Gold βραβείο στην κατηγορία «CSR Activity» για την ενέργεια SUP Free Hackathon

-Silver βραβείο στην κατηγορία «Media Relations» σε συνεργασία με την Gravity The Newtons για την καμπάνια «Στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο»

-Silver βραβείο στην κατηγορία «Diversity/Inclusion» για την καμπάνια Επικοινωνίας Diversity

-Silver βραβείο στην κατηγορία «Community Engagement» για την καμπάνια Επικοινωνίας Diversity

-Silver βραβείο στην κατηγορία «Website/Microsite» για το έργο 200 χρόνια Δημοτικό Τραγούδι

Η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι προτεραιότητά της παραμένει να καινοτομεί και να εξελίσσεται, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής της καθημερινότητας, στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.

Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:

corporate.lidl.gr

facebook.com/lidlgr

twitter.com/Lidl_Hellas_

instagram.com/lidl_hellas

linkedin.com/company/lidl-hellas

youtube.com/lidlhellas