Η Lidl Ελλάς ανάμεσα στα 10 κορυφαία Social Media Brands της δεκαετίας

Την 5η θέση στη λίστα με τα 10 κορυφαία Social Media Brands της δεκαετίας κατέκτησε η Lidl Ελλάς στα φετινά Social Media Awards, μια τιμητική διάκριση η οποία αναγνωρίζει την επιδραστικότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα του brand στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. H κατάταξη διαμορφώθηκε με βάση τον αριθμό και τον τύπο των βραβείων που έχουν κερδίσει ανά τα χρόνια εταιρείες προερχόμενες από όλους τους κλάδους της εγχώριας αγοράς από την έναρξη του θεσμού των Social Media Awards, το 2013, έως και σήμερα. Η σπουδαία αυτή διάκριση αναμφίβολα οφείλεται στην αποτελεσματική σύμπραξη των τομέων Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας και Υπευθυνότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και των πολλών εξειδικευμένων ανθρώπων της, οι οποίοι την οδήγησαν στη λίστα με τους κορυφαίους των Social Media της δεκαετίας.

Επιπλέον, η εταιρεία απέσπασε έξι νέα βραβεία στο πλαίσιο των φετινών Social Media Awards, τον θεσμό που επιβραβεύει τα εξαιρετικά επιτεύγματα και τις αποτελεσματικές πρωτοβουλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα τα βραβεία ήταν:

Platinum & Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Implementation of LinkedIn as a Marketing Solution Tool» για τη δημιουργία ποιοτικού πρωτότυπου περιεχομένου με πρωταγωνιστή το #teamLidl, στο κανάλι της Lidl Ελλάς στο LinkedIn, μέσα από ένα στρατηγικό πλάνο επικοινωνίας

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Thought Leadership Content» για την παραγωγή περιεχομένου στο LinkedIn στο πλαίσιο της 360ο καμπάνιας επικοινωνίας «Αυτά που δεν βλέπεις», προβάλλοντας ανθρώπους της εταιρείας από τα καταστήματα, τα logistics centers και τα γραφεία οπό όλη την Ελλάδα

Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Social Media Strategy for Brand Awareness» για την παραγωγή αυθεντικού περιεχομένου στο πλαίσιο της καμπάνιας επικοινωνίας «Αυτά που δεν βλέπεις» με πρωταγωνιστή τη μεγάλη ομάδα της Lidl Ελλάς

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Social Media Strategy for CSR» για το #kaliterosimera, τη διαδραστική καμπάνια στο Twitter για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναδάσωση των πυρόπληκτων και γύρω περιοχών

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best in FMCG & Grocery (YouTube)» για την εξέλιξη του YouTube Channel της Lidl Ελλάς, με στόχο τη μετατροπή του σε Hub που θα επιμηκύνει τη «Lidl εμπειρία» και θα φιλοξενήσει έναν διάλογο με τους καταναλωτές

Η Lidl Ελλάς εξελίσσει καθημερινά την προβολή και την επικοινωνία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνοντας έμφαση στη διευρυμένη απήχηση, την αλληλεπίδραση με τις κοινότητές της και την προσαρμογή των διαφορετικών μηνυμάτων στα κατάλληλα κανάλια, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα και η αποτελεσματικότητα δεν έχουν όρια.

