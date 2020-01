Η Κβίτοβα έσβησε το όνειρο της Σάκκαρη στο Αυστραλιανό Οπεν

H Μαρία Σάκκαρη κέρδισε το πρώτο σετ κόντρα στην Πέτρα Κβίτοβα, όμως δεν κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει τον θρίαμβο και να πάρει την πρόκριση στα προημιτελικά του Australian Open. Η 29χρονη Τσέχα, Νο.8 στον κόσμο και κάτοχος δύο Grand Slam, επικράτησε με 6-7(4), 6-3, 6-2 σε 2 ώρες και 12 λεπτά και έσβησε το όνειρο της Μαρίας για μια μεγάλη πορεία στην Αυστραλία.

Η Σάκκαρη άρχισε εξαιρετικά τον αγώνα κερδίζοντας το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ. Ωστόσο στη συνέχεια την πρόδωσε το σερβίς της και παραδόθηκε στην περσινή φιναλίστ του τουρνουά. Σίγουρα ήταν μια οδυνηρή ήττα για την κορυφαία Ελληνίδα, που έβλεπε ψηλά. Το γεγονός πάντως ότι άρχισε τη σεζόν στη Μελβούρνη με την πρώτη της πρόκριση σε φάση «16» σε major τουρνουά δείχνει ότι μπορεί να ανέβει επίπεδο.

