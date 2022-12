Η κρατική τηλεόραση του Κατάρ αποχαιρέτησε τους Γερμανούς με… κλειστά στόματα

H Ryanair δεν ήταν η μοναδική που έτρεξε να «τρολάρει» την Γερμανία, αφού το ίδιο έκαναν Καταριανοί σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο του Qatari TV, μ’ έναν σαφώς πιο άκομψο τρόπο.

Θυμήθηκαν την κίνηση των Γερμανών παικτών να κλείσουν τα στόματά τους στην ομαδική φωτογραφία πριν τον αγώνα με την Ιαπωνία. Μία κίνηση στην οποία είχαν προβεί ως αντίδραση στην άρνηση της FIFA να τους δώσει την άδεια να φορέσουν το περιβραχιόνιο «OneLove».

This is how Qatari TV reacted to Germany’s World Cup exit. 👀 #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/tzdsa4z3co

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 2, 2022