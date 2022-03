Η κολύμβηση σε παιδιά με αναπηρίες – Το παράδειγμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς

Των

Αργυρίου Μπίρη*

και Ιωάννη Προφυλλίδη**

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κολύμβηση είναι από τα πιο κατάλληλα αθλήματα για τα παιδιά με αναπηρίες και ένα από τα ελάχιστα είδη γυμναστικής που μπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά την ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών.

Εκμάθηση δεξιοτήτων ασφάλειας νερού

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εθνική Ένωση Αυτισμού, ο πνιγμός είναι από τις κύριες αιτίες θανάτου για ενήλικες και παιδιά με αυτισμό. Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κατά μέσο όρο δέκα παιδιά, με το 30% των περιπτώσεων να είναι σε πισίνες και το 70% στη θάλασσα. Τα στοιχεία είναι θλιβερά, αλλά υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε! Έχοντας το παιδί σας με αναπηρία σε μαθήματα κολύμβησης μπορεί να του διδάξει δεξιότητες ασφάλειας στο νερό και να σώσει ίσως κάποτε τη ζωή του.

Φυσικά οφέλη

Το κολύμπι είναι μια θαυμάσια δραστηριότητα για παιδιά (και ενηλίκους φυσικά) με χαμηλό μυϊκό τόνο. Το κολύμπι είναι μια άσκηση χωρίς βάρος, επιτρέποντας στα παιδιά να κινούνται και να δουλεύουν όλους τους μυς τους στο νερό που δεν μπορούν στην ξηρά. Επίσης, τα παιδιά με χαμηλό μυϊκό τόνο συχνά δυσκολεύονται με την ισορροπία. Η κολύμβηση βοηθά στην οικοδόμηση δύναμης, βελτιώνοντας την ισορροπία και τον συντονισμό. Και μόνο το να είναι στο νερό μπορεί να είναι καταπραϋντικό για παιδιά με αναπηρίες: Η πλευστότητα του νερού ανακουφίζει από την πίεση που ασκεί η βαρύτητα στους μυς. Στο νερό επίσης μπορούν να έχουν μεγαλύτερο εύρος κίνησης και συντονισμού και βελτιωμένη ευελιξία.

Τα άτομα με δισχιδή ράχη ή εγκεφαλική παράλυση συχνά περιορίζονται σε αναπηρικό καροτσάκι ή περιπατητήρα. Στο νερό, βιώνουν μια φυσική ελευθερία που δεν μπορούν να βιώσουν πουθενά αλλού. Μερικά άτομα είναι σε θέση να κινηθούν στο νερό με τρόπο που ποτέ δεν θα μπορούσαν στην ξηρά!

Συναισθηματική και Ψυχική Υγεία

Μαζί με τη σωματική ελευθερία που τα παιδιά βιώνουν στο νερό, έρχεται και μία συναισθηματική ελευθερία. Το να μπορούν να μετακινήσουν το σώμα τους στο νερό, με τρόπο που δεν θα το έκαναν αλλιώς, είναι απελευθερωτικό. Φανταστείτε να μπορείτε να κινείτε τα άκρα σας ελεύθερα με τρόπο που δεν μπορούσατε ποτέ πριν. Η αίσθηση του νερού στο σώμα είναι επίσης καλή για τη νευρολογική ανάπτυξη του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης χωρικής επίγνωσης και συντονισμού.

Κοινωνική αλληλεπίδραση

Η συμμετοχή σε μαθήματα κολύμβησης μπορεί να βοηθήσει στην εκπαίδευση ενός παιδιού με αναπηρίες για να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτή του και να λάβει και να εκτελέσει οδηγίες.

Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε κάθε παιδί να ξεπεράσει τις φυσικές, γνωστικές ή νευρολογικές προκλήσεις του για να πετύχει την καλύτερη αυτονομία του στο νερό, την εκμάθηση της ασφάλειας στο νερό, την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και όλα αυτά με μπόλικη διασκέδαση!

Εάν θέλετε και το δικό σας παιδί με αναπηρίες/μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθεί σε ένα υπέροχο ειδικό δημοτικό σχολείο, μέσα στη φύση και να ακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα στην ειδική αγωγή, ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας.

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγριάς, Παιδόπολη Αγριάς, τηλ. 2428097055, email: [email protected], web: http://dim-eid-agrias.mag.sch.gr/.

* Ο Αργύριος Μπίρης είναι ψυχολόγος στο σχολείο με σπουδές, εκτός της ψυχολογίας, στην παιδαγωγική και στην κοινωνική ανθρωπολογία. Κατέχει μεταπτυχιακά στην επεξεργασία λόγου και γλώσσας και στη διοίκηση μονάδων υγείας. Εργάστηκε στον χώρο της υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα επί πολλά έτη, στον χώρο της διάγνωσης και υποστήριξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ τα τελευταία έτη εργάζεται στην ειδική αγωγή.

**Ο Ιωάννης Προφυλλίδης είναι γυμναστής με μεγάλη εμπειρία στην ειδική αγωγή και προπονητής κολύμβησης. Υλοποιεί το πρόγραμμα κολύμβησης στο σχολείο εδώ και αρκετά έτη με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή.