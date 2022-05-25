Η κατάταξη των υποψηφίων που εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ

Συνεδρίασε, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα γραφεία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 50.
Σύμφωνα με τα πρακτικά των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών των 20 καλπών, ψήφισαν 4556.
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4493
Άκυρα: 60
Λευκά: 3
Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 25&35 του Καταστατικού, εκλέγονται οι κάτωθι υποψήφιοι:
|ΑΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|1
|ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|2
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|3
|ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|4
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|5
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|6
|ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|7
|ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|8
|ΛΩΛΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|9
|ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
|ΣΥΜΕΩΝ
|10
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|11
|ΠΑΝΤΑΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|12
|ΤΟΛΙΚΑΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|13
|ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
|ΑΡΗΣ
|14
|ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|15
|ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|16
|ΛΕΒΕΝΤΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|17
|ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|18
|ΚΑΜΑΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|19
|ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|20
|ΚΙΤΙΞΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|21
|ΚΑΤΣΙΛΑΣ
|ΓΡΗΓΟΡΗΣ
|22
|ΟΘΩΝΑΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|23
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|24
|ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|25
|ΑΝΝΕΤΗΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|26
|ΧΟΥΤΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|27
|ΠΑΖΙΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|28
|ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|29
|ΧΑΛΑΤΣΗ
|ΕΦΗ
|30
|ΔΡΟΥΛΙΑΣ
|ΗΡΑΚΛΗΣ
|31
|ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
|ΜΗΝΑΣ
|32
|ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|33
|ΚΩΤΣΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|34
|ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|35
|ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|36
|ΖΩΤΟΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|37
|ΖΑΡΠΑΛΑΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|38
|ΦΩΤΑΚΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|39
|ΡΕΠΠΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|40
|ΠΟΥΠΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|41
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|42
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|43
|ΒΙΔΑΛΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|44
|ΤΖΕΔΑΚΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|45
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|46
|ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|47
|ΛΙΤΙΝΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|48
|ΠΑΠΠΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|49
|ΣΜΕΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|50
|ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|51
|ΚΑΤΣΙΝΟΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|52
|ΜΟΤΣΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|53
|ΡΑΠΤΗΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|54
|ΔΟΥΚΑΣ
|ΧΑΡΗΣ
|55
|ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|56
|ΣΕΡΕΠΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|57
|ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|58
|ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|59
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|60
|ΝΟΥΣΙΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|61
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΗΣ
|62
|ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|63
|ΤΖΕΛΕΠΗΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|64
|ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|65
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ
|ΚΟΣΜΑΣ
|66
|ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|67
|ΞΥΛΟΥΡΗΣ
|ΝΙΚΟΣ
|68
|ΒΑΡΔΑΒΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|69
|ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ
|ΑΡΗΣ
|70
|ΚΑΠΩΝΗΣ
|ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
|71
|ΜΕΛΙΔΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|72
|ΓΚΛΑΚΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|73
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|74
|ΑΛΕΞΑΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|75
|ΛΑΜΨΑ
|ΠΩΛΙΝΑ
|76
|ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|77
|ΜΠΑΤΖΕΛΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|78
|ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|79
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|80
|ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|81
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|82
|ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ
|ΜΑΡΑ
|83
|ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|84
|ΜΑΝΤΖΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|85
|ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|86
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|87
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|88
|ΖΙΜΠΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|89
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|90
|ΡΟΖΑΝΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|91
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|92
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|93
|ΜΠΟΛΛΑΣ
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|94
|ΣΚΛΑΒΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|95
|ΚΟΡΔΑΛΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|96
|ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|97
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΚΩΣΤΑΣ
|98
|ΝΑΟΥΜ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|99
|ΤΣΙΛΙΚΗΣ
|ΣΤΕΛΙΟΣ
|100
|ΒΛΑΧΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|101
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|102
|ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|103
|ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ
|ΓΑΒΡΙΗΛ
|104
|ΚΟΝΔΥΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|105
|ΣΚΑΦΙΔΑΣ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|106
|ΚΑΓΕΩΡΓΗ
|ΣΟΦΙΑ
|107
|ΚΥΑΝΙΔΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|108
|ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|109
|ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΟΥΝΑ
|ΜΑΡΙΑ
|110
|ΣΚΟΥΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|111
|ΕΜΙΡΖΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|112
|ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|113
|ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|114
|ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|115
|ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
|ΜΑΝΘΟΣ
|116
|ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
|117
|ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|118
|ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
|119
|ΤΣΟΥΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|120
|ΓΟΥΛΑ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|121
|ΒΑΒΙΑΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|122
|ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|123
|ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
|ΑΝΤΩΝΗΣ
|124
|ΒΡΥΩΝΗ
|ΝΑΝΑ
|125
|ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|126
|ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|127
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΠΕΤΡΟΣ
|128
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|129
|ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
|ΝΙΚΗΤΑΣ
|130
|ΠΑΠΑΔΑΚΗ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|131
|ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|132
|ΙΩΣΗΦ
|ΝΙΚΟΣ
|133
|ΠΟΛΙΤΗΣ
|ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|134
|ΠΟΛΙΤΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|135
|ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|136
|ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|137
|ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|138
|ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|139
|ΚΟΝΙΔΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|140
|ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|141
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|142
|ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|143
|ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|144
|ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|145
|ΤΣΟΛΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|146
|ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|147
|ΖΑΠΑΡΤΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|148
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|149
|ΛΙΟΥΡΗΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|150
|ΣΑΓΡΗ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|151
|ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|152
|ΜΑΝΕΤΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|153
|ΓΚΑΖΟΥΝΗ
|ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|154
|ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|155
|ΒΡΕΤΤΟΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|156
|ΜΗΛΙΟΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|157
|ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|158
|ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|159
|ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
|ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
|160
|ΔΑΦΝΗΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|161
|ΞΥΛΟΥΡΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|162
|ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|163
|ΝΤΕΡΕΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|164
|ΚΑΡΑΝΑΝΑ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|165
|ΤΖΙΟΛΑΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|166
|ΦΡΑΓΚΟΣ
|ΣΠΥΡΟΣ
|167
|ΖΑΝΝΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|168
|ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|169
|ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|170
|ΤΣΟΓΚΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|171
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|172
|ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|173
|ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|174
|ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ
|ΡΕΝΙΑ
|175
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|176
|ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ
|ΒΑΙΟΣ
|177
|ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|178
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)
|179
|ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|180
|ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|181
|ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ
|ΣΑΡΑΝΤΗΣ
|182
|ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|183
|ΠΡΙΝΤΖΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|184
|ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|185
|ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|186
|ΒΑΡΔΙΚΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|187
|ΜΑΝΑΝΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|188
|ΗΛΙΑΔΗΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|189
|ΧΑΛΑΡΗΣ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|190
|ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|191
|ΤΣΟΥΜΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|192
|ΒΑΛΑΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|193
|ΔΗΜΑΔΑΜΑ
|ΖΕΦΗ
|194
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΡΟΪΔΟΥΛΑ
|195
|ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|196
|ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ
|ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|197
|ΔΑΜΙΑΝΟΣ
|ΔΑΜΩΝ
|198
|ΛΑΜΠΡΟΥ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|199
|ΠΟΚΚΙΑΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|200
|ΡΟΥΣΣΟΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|201
|ΧΑΤΖΑΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|202
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|203
|ΚΑΡΔΑΡΑΣ
|ΕΥΘΥΜΗΣ
|204
|ΚΟΥΛΙΑΛΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|205
|ΠΕΤΡΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|206
|ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|207
|ΡΟΔΗ
|ΕΛΕΝΗ
|208
|ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|209
|ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|210
|ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|211
|ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ
|ΠΕΝΝΥ
|212
|ΓΕΩΡΓΑΚΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|213
|ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ
|ΡΩΞΑΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|214
|ΔΗΜΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|215
|ΖΟΥΠΗ
|ΕΥΑΝΘΙΑ
|216
|ΛΟΪΖΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|217
|ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|218
|ΚΑΤΩΠΟΔΗ
|ΑΡΤΕΜΙΣ
|219
|ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|220
|ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΑ
|221
|ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ
|ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|222
|ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ
|ΑΝΤΩΝΙΑ
|223
|ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|224
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|225
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|226
|ΜΠΕΚΟΥ
|ΕΦΗ
|227
|ΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΣΗΜΙΝΑ
|228
|ΚΑΖΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|229
|ΚΟΚΟΛΙΟΥ
|ΕΛΛΗ
|230
|ΜΠΟΥΤΣΗ
|ΑΘΗΝΑ
|231
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
|ΑΓΓΕΛΑ
|232
|ΧΑΡΙΣΚΟΥ
|ΧΡΥΣΑΝΘΗ
|233
|ΧΟΧΛΑΚΑ
|ΒΑΣΩ
|234
|ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
|ΑΣΠΑ
|235
|ΦΑΝΤΙΔΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|236
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
|ΡΑΧΗΛ
|237
|ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ
|ΧΡΥΣΟΥΛΑ
|238
|ΣΕΝΕΤΑΚΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|239
|ΚΟΚΚΟΤΑ
|ΕΡΣΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ
|240
|ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
|ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ)
|241
|ΜΙΧΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|242
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
|ΒΑΣΙΛΗΣ
|243
|ΜΕΓΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|244
|ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΦΗ
|245
|ΠΑΓΚΑΛΟΥ
|ΕΦΗ
|246
|ΚΑΝΑΒΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|247
|ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
|ΟΛΓΑ
|248
|ΧΑΡΙΤΑΚΗ
|ΧΡΥΣΑ
|249
|ΑΔΑΜ
|ΣΟΦΙΑ
|250
|ΑΡΜΕΝΑΚΗ
|ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
|251
|ΔΗΜΑΚΗ
|ΣΟΦΙΑ
|252
|ΦΕΛΩΝΗ
|ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|253
|ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ)
|254
|ΜΠΑΣΔΕΚΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|255
|ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΛΩΡΕΝ
|256
|ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
|257
|ΣΤΑΜΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|258
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|259
|ΣΤΑΥΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|260
|ΤΣΑΚΑΛΟΥ
|ΔΑΝΑΗ
|261
|ΡΑΓΚΟΥΣΗ
|ΚΑΘΟΛΙΚΗ(ΛΙΛΑ)
|262
|ΜΩΡΟΥ
|ΙΣΜΗΝΗ
|263
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|264
|ΤΣΕΛΙΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|265
|ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|266
|ΜΠΙΝΑ
|ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|267
|ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ
|ΜΑΧΗ
|268
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΠΟΠΗ
|269
|ΠΡΙΓΚΟΥ
|ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|270
|ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΛΕΝΑ
|271
|ΤΣΑΤΣΑΝΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΒΙΝΑ)
|272
|ΖΩΝΤΗΡΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|273
|ΜΑΚΡΗ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
|274
|ΒΕΝΤΟΥΡΑ-ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ
|ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|275
|ΜΙΣΕΝΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|276
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|277
|ΚΑΖΑΝΗ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|278
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|279
|ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|280
|ΚΑΛΠΑΚΑ
|ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|281
|ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
|ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|282
|ΣΠΥΡΑΚΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|283
|ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
|ΕΛΕΝΗ
|284
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
|ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
|285
|ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΛΑΜΠΡΟΣ
|286
|ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|287
|ΜΕΘΥΜΑΚΗ
|ΑΝΝΑ
|288
|ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ
|ΜΑΡΙΑ
|289
|ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ
|ΓΙΑΝΝΗΣ
|290
|ΚΟΛΛΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΑ
|291
|ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
|ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ)
|292
|ΚΟΥΚΗ
|ΑΚΡΙΒΗ
|293
|ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|294
|ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|295
|ΖΙΩΓΚΑΣ
|ΤΙΜΟΛΕΩΝ
|296
|ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|297
|ΔΑΡΣΙΝΟΣ
|ΤΑΣΟΣ
|298
|ΤΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|299
|ΠΑΠΑΧΕΛΑ
|ΝΕΛΛΗ
|300
|ΠΑΝΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|301
|ΦΕΣΣΙΑΝ
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Σημειώνεται ότι:
Α. Στην τελευταία εκλόγιμη θέση ισοψήφησαν οι συντρόφισσες Δήμητρα Γώτη, Ακριβή Κούκη, Ελένη Μπουζάνα. Κατόπιν κληρώσεως που διενεργήθηκε εξελέγη στην ΚΠΕ η Ακριβή Κούκη, 1η επιλαχούσα η Ελένη Μπουζάνα και 2η επιλαχούσα η Δήμητρα Γώτη.
Β. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έχουν οι υποψήφιοι μέχρι την 26.05.2022 και ώρα 18:00.
Ενστάσεις υποβάλλονται στο email: [email protected]