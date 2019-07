Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν. στο Πήλιο γιορτάζει 95 χρόνια

Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν. στον Άη Γιάννη Πηλίου, η μακροβιότερη και η πρώτη οργανωμένη κατασκήνωση στην Ελλάδα, γιορτάζει φέτος 95 χρόνια λειτουργίας στις εγκαταστάσεις της.

Από τις 26 μέχρι και τις 28 Ιουλίου, μικροί και μεγάλοι, παλαιοί και νέοι, γονείς και φίλοι της κατασκήνωσης θα βρεθούν ξανά στο μέρος των παιδικών τους αναμνήσεων, για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα 95 χρόνια λειτουργίας της!

Σε σχετική πρόσκληση αναφέρονται τα εξής: «Το Πήλιο γιορτάζει και γιορτάζουμε και εμείς μαζί του! Ήρθε η ώρα να τα αφήσουμε όλα και να επιστρέψουμε στο μέρος που τόσο αγαπήσαμε μικροί… «Την ιστορία την γράφουν οι παρέες» και αυτή η δήλωση δε θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί περισσότερο από όλα αυτά τα χρόνια που συνεχίζει η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν. Πηλίου, να προσφέρει μία τόσο μοναδική εμπειρία, που κάνει τους ανθρώπους της να γυρίζουν πίσω ξανά και ξανά…

Θα στριμωχτούμε, λοιπόν, όλοι για ακόμη μία φορά στην πυρά, θα δούμε τους παλιούς μας φίλους, αρχηγούς, προσωπικό, θα γνωρίσουμε τις νεότερες γενιές που αγάπησαν και διατήρησαν τον θεσμό της κατασκήνωσης τόσο κοντά στην καρδιά τους και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε τον ύμνο για να ακουστεί στα «πέρατα της γης». Γιατί αυτό που μας ενώνει είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να εκφράσουμε, κάτι που μόνο αν έχεις ζήσει την κατασκήνωση μπορείς να καταλάβεις, μία αλυσίδα που ξεκίνησε πριν από 95 χρόνια. Να είμαστε εκεί, όλοι μαζί!»

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

10.00 π.μ. – 01.00 μ.μ.

Υποδοχή & εγγραφές παλαιών κατασκηνωτών στην κατασκήνωση.

05.00 μ.μ. – 07.00 μ.μ.

Tavlions League!

Πρωτάθλημα τάβλι: Ένας παλιός και άρρηκτα συνδεδεμένος θεσμός με τους παλιούς κατασκηνωτές, το «Πρωτάθλημα Αντιζαρίσεως Ανατολικού Πηλίου» ξαναζωντανεύει! Θα υπάρξει βράβευση για τον νικητή του θεσμού.

09.00 μ.μ. – 10.30 μ.μ.

Παρακολούθηση ψυχαγωγικού προγράμματος της κατασκήνωσης.

10.30 μ.μ.

«Στην πυρά της γνωριμίας και των αναμνήσεων»

Στον πιο σημαντικό χώρο της κατασκήνωσης, θα μαζευτούμε γύρω από την πυρά για να μοιραστούμε τις αναμνήσεις μας από την κατασκήνωση, να αστειευτούμε και να γελάσουμε όπως πάντα…

Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

10.00 π.μ. – 01.00 μ.μ.

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων της κατασκήνωσης.

Tavlions League!

H συνέχεια του Πρωταθλήματος Αντιζαρίσεως, στον δρόμο για τον Μεγάλο Τελικό!

12.00 μ. – 02.00 μ.μ.

«Ζευγάρια»

Μπάνιο και δραστηριότητες στον χώρο κολύμβησης της κατασκήνωσής μας (Beach Volley, Beach Soccer)

02.30 μ.μ. – 03.30 μ.μ.

«Τζιζ-μπουμ-ρία . . . Όλοι στην τραπεζαρία».

Μεσημεριανό φαγητό στην τραπεζαρία της κατασκήνωσης με τα γνωστά «επακόλουθα»!

05.00 μ.μ. – 07.00 μ.μ.

Αθλητικές συναντήσεις παλαιών & νέων κατασκηνωτών.

«Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός… είναι αλλιώς». Θα μας δοθεί η ευκαιρία να θυμηθούμε τις αθλητικές μας «δόξες» στην κατασκήνωση και να δώσουμε «μαθήματα» στους νέους και επίδοξους κατασκηνωτές, στο μπάσκετ, στο Βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο. Και μετά, όλοι μαζί ενωμένοι στους ορθοπεδικούς μας!

8.45 μ.μ. – 9.45 μ.μ.

«Πάλι εδώ τι έκπληξη»!!!

Ένα πέρασμα από την κατασκήνωση να παρακολουθήσουμε την ψυχαγωγική βραδιά και από εκεί, όλοι μαζί, στο Παπά Νερό για ξεφάντωμα!

10.00 μ.μ.

The Party is here!!

Πηλιορείτικο Party με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα για να ξεφαντώσουμε τα «100 παρά 5»!

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019

09.00 π.μ.

Εκκλησιασμός παλαιών και νέων κατασκηνωτών στο εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη στο Κανισκέρι.

11.00 π.μ.

Επίσημη τελετή εορτασμού 95 χρόνων στoν χώρο της πυράς.

Η κεντρική τελετή εορτασμού των 95 χρόνων, χαιρετισμοί, βραβεύσεις παλαιών κατασκηνωτών και απονομή των διπλωμάτων συμμετοχής.

01.00 μ.μ.

Τέλος εκδηλώσεων.

«Όχι δε χωριζόμαστε… μα θα ξανανταμώσουμε και πάλι στα 100»!!

Θα στριμωχτούμε, λοιπόν, όλοι για ακόμη μία φορά στην πυρά, θα δούμε τους παλιούς μας φίλους, αρχηγούς, προσωπικό, θα γνωρίσουμε τις νεότερες γενιές που αγάπησαν και διατήρησαν τον θεσμό της κατασκήνωσης τόσο κοντά στην καρδιά τους και όλοι μαζί θα τραγουδήσουμε τον ύμνο για να ακουστεί στα «πέρατα της γης». Δηλώσεις συμμετοχής στον τριήμερο εορτασμό, στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/JYd2vkywhECPRQhZ8 . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση ή την εγγραφή, μπορείτε να επικοινωνήστε στα εξής τηλέφωνα και email: Κεντρική Χ.Α.Ν.Θ. Τ : 2310 265776 & 231 600 1000 εσωτ.: (4) & 0840, email: ymca@ymca.gr, pilio@ymca.gr