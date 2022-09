Η Ιταλία αντιμέτωπη με την κόλαση των πλημμυρών – Αυξάνονται οι νεκροί – Συγκλονιστικές μαρτυρίες κατοίκων

Αντιμέτωπη με πρωτοφανή φαινόμενα είναι η Ιταλία το τελευταίο 24ωρο, ενώ τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην κεντρική χώρα, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή, πλημμυρίζοντας δρόμους και κατοικίες. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Απολογισμός της ιταλικής υπηρεσίας νωρίτερα έκανε αναφορά για 8 νεκρούς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ακόμα 4 άνθρωποι αγνοούνται. Στο χωριό Καντιάνο, το οποίο έχει πλημμυρίσει, το νερό έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο των σπιτιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις.

«Το παντοπωλείο που είχα έχει καταστραφεί», δήλωσε στο Reuters η Luciana Agostinelli, κάτοικος της περιοχής, ενώ ο Ludovico Caverni, δήμαρχος της Serra Sant’Abbondio, ενός άλλου χωριού που επλήγη από τις πλημμύρες παρομοίασε την κατάσταση με έναν σεισμό.

Η Paola Pino d’Astore, εμπειρογνώμονας της Ιταλικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Γεωλογίας (SIGEA), δήλωσε στο Reuters ότι οι πλημμύρες οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. «Πρόκειται για ένα μη αναστρέψιμο φαινόμενο, μια πρόγευση για το πώς θα είναι το μέλλον μας», σημείωσε.

Περίπου 300 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή και έχουν διασώσει δεκάδες ανθρώπους που είχαν σκαρφαλώσει σε στέγες και δέντρα κατά τη διάρκεια της νύχτας για να γλιτώσουν από τις πλημμύρες, ανέφερε η πυροσβεστική.

Σε σοκ η χώρα

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και ένα παιδί, το οποίο βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη μητέρα του όταν παρασύρθηκε από το νερό. Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο με το παιδί, αλλά στη συνέχεια οι δυο τους παρασύρθηκαν από άλλο κύμα και το παιδί χάθηκε, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 180 πυροσβέστες που εργάζονται στις περιοχές μεταξύ των επαρχιών Ancona και Pesaro Urbino που επλήγησαν από τις πλημμύρες, για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, όμως όσο οι ώρες περνούν, οι ελπίδες ολοένα και λιγοστεύουν.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV

— Wanted in Rome (@wantedinrome) September 16, 2022