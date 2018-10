Η Ινδονησία εκπέμπει SOS: Έκκληση για διεθνή βοήθεια μετά την τραγωδία των 832 νεκρών

Η κυβέρνηση της Ινδονησίας απηύθυνε σήμερα έκκληση για διεθνή βοήθεια μετά τον ισχυρό σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν την Κελέβη — νήσο που είναι επίσης γνωστή ως Σουλαουέσι — με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 832 άνθρωποι.

Ο ινδονήσιος πρόεδρος Τζόκο Ουιντόντο «μας εξουσιοδότησε να δεχθούμε επείγουσα διεθνή βοήθεια (…) για την αντιμετώπιση της καταστροφής», δήλωσε ο Τομ Λεμπόνγκ, ινδονήσιος κυβερνητικός αξιωματούχος αρμόδιος για τις ξένες επενδύσεις. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα αναλάβει τον συντονισμό συνεισφορών από τον ιδιωτικό τομέα.

AFTERMATH: The coastline of Palu, Indonesia is seen buried under debris after a tsunami hit the city in the wake of a powerful 7.5 magnitude earthquake that rocked the region. The two events are reportedly responsible for more than 800 deaths. https://t.co/VedwnLVo78 pic.twitter.com/q9qHsTRR5G — ABC News (@ABC) October 1, 2018

Δεκάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί διαβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα να προσφέρουν βοήθεια στην κυβέρνηση στην Τζακάρτα, που είναι αντιμέτωπη με μια μείζονα καταστροφή.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 600, με την κυβέρνηση της χώρας να μην αποκλείει ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες, ενώ 17.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι.

Μέχρι αυτή την ώρα τα στοιχεία για τα θύματα προέρχονται κυρίως από την πόλη Παλού με 350.000 κατοίκους, όπου το βίντεο δείχνει το τσουνάμι να συμπαρασύρει ανθρώπους, σκάφη και σπίτια.

Το χτύπημα του τσουνάμι

Οι αρχές αποδύθηκαν σήμερα σε μια εσπευσμένη προσπάθεια να διανείμουν τρόφιμα, πόσιμο νερό, είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμό στην Κελέβη, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθεί κι άλλο, τρεις ημέρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε το νησί από τον σεισμό των 7,5 βαθμών και το τσουνάμι που προκάλεσε.

Την προθυμία τους να προσφέρουν βοήθεια εξέφρασαν ήδη οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, μεταξύ άλλων της Ταϊλάνδης και της Αυστραλίας.

Δείτε συγκλονιστικές φωτογραφίες και βίντεο από τα ερείπια και τις επιχειρήσεις διάσωσης

After the tsunami in Indonesia. Please pray for their souls, God bless everyone🌈 pic.twitter.com/TCdiGVSTHd — God is Love (@Godis_love33) September 30, 2018

Our heartfelt prayers & thoughts for all the victims & government of Indonesia caused by the earthquake and tsunami.

May God give comfort to all the victims families, healing for the survivors and restoration of the cities damaged by this disaster.#prayforindonesia #restorations pic.twitter.com/9AFbAIKL0H — An†honyEusebio (@AnthonyEusebio) October 1, 2018

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ