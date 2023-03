Η φύση ανθίζει το Lidl Plus χαρίζει!

Από την 1 Μαρτίου έως και τις 23 Απριλίου 2023 οι χρήστες του Lidl Plus έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν 1 αυτοκίνητο Mini Countryman, 50.000€ σε εκπτωτικά κουπόνια και 50 μοναδικά δώρα τεχνολογίας

Η Lidl Ελλάς και τo Lidl Plus υποδέχονται την άνοιξη με έναν μοναδικό διαγωνισμό, που χαρίζει σε 101 τυχερούς χρήστες της εφαρμογής πλούσια δώρα.

Συγκεκριμένα, από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου οι χρήστες του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια τους σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο παίρνουν 1 συμμετοχή για κάθε 25€ αγορών και άνω. Στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν συναρπαστικά δώρα:

1 αυτοκίνητο Mini Cooper Countryman

50 κουπόνια Lidl Plus συνολικής έκπτωσης 1.000€ για κάθε νικητή

10 tablets Samsung Galaxy Tab S8+

10 smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra

10 smart TVs LG OLED 55’’ 4K

10 ηλεκτρικά ποδήλατα Nilox Doc X8 Plus

10 κλιματιστικά Inverter Toyotomi Kuro 18.000BTU

Όσες περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώσει κάθε πελάτης, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχει να κερδίσει στην τελική κλήρωση. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις στο lidlplus.gr.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για να απολαύσετε τα πιο plus δώρα!