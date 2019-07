Η ΕΒΟΛ ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες της χώρας

Σε μια λαμπρή τελετή χθες στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιήθηκε από το New Times Publishing η βράβευση των 50 καλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα.

Η αξιολόγηση των εταιρειών έγινε με βάση τα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών καθώς και τις προοπτικές κάθε εταιρείας.

Μεταξύ των 25 εταιρειών που βραβεύτηκαν, στην υψηλότερη κατηγόρια Diamonds είναι και η Γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ με σειρά 16η.

Η βράβευση της ΕΒΟΛ έγινε για τα άριστα οικονομικά στοιχεία της, τη συνεχόμενη κερδοφορία της, τα καινοτόμα προϊόντα της και τις άριστες προοπτικές της.

Η New Times Publishing θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες εταιρείες στον κλάδο της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το βραβείο “Diamonds of the Greek Economy 2019” εκ μέρους της ΕΒΟΛ παρέλαβε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου-ΕΒΟΛ, κ. Νικήτας Πρίντζος, και κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στα οικονομικά στοιχεία της ΕΒΟΛ και του Συνεταιρισμού καθώς και στα προβλήματα του Αγροτικού κόσμου.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία πλήθος κόσμου, εκπροσώπων του επιχειρηματικού κλάδου και των παραγωγικών φορέων. Εκ μέρους της Κυβέρνησης παρέστη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και από την Αξιωματική Αντιπολίτευση ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης.

Η βράβευση της Γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός καθώς κατόρθωσε να καταλάβει μία περίοπτη θέση μεταξύ των καλύτερων επιχειρήσεων, σηματοδοτεί κάτι το πολύ θετικό και ανοίγει ευοίωνες προοπτικές για τη συνέχεια.