Η Εθνική μπάσκετ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Eurobasket

Εστω και με την… ψυχή στο στόμα, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Eurobasket 2021 έγινε καθώς η Εθνική μπάσκετ επικράτησε 73-63 της Βουλγαρίας στην Πάτρα. Η ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου που απαρτίζεται από παίκτες που δεν συμμετέχουν στη Euroleague, πλέον στοχεύει να διπλασιάσει τις νίκες της τη Δευτέρα (24/2) στην έδρα της επικίνδυνης Βοσνίας (στον όμιλο επίσης υπάρχει κι η Λετονία). Η εικόνα της «Γαλανόλευκης» πάντως, μολονότι δεν παίζει με τους πρωτοκλασάτους παίκτες της, δεν ήταν ικανοποιητική…

Η Ελλάδα μπήκε νωχελικά στο παιχνίδι και οι Βούλγαροι με όπλο το καλό σουτ από τα 6,75μ. έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Σκουρτόπουλου, που βρέθηκε να χάνει με τέσσερις πόντους (11-14). Ωστόσο κατόρθωσε να κλείσει την πρώτη περίοδο έχοντας ανακτήσει το προβάδισμα 19-17.

Well… that's one way to start a basketball game! 💣💥#EuroBasket | @HellenicBF 🇬🇷

📺 https://t.co/4gh8fctysX pic.twitter.com/CzqYnuAaqa

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 21, 2020