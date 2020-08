Η επιτυχία του Fashion City Outlet είναι η εμπιστοσύνη του θεσσαλικού κοινού – Η διευθύντρια Μάρκετινγκ Νάνσυ Κουρούπη στη «Θ»

Με αφορμή τη βράβευση του θεσσαλικού, Fashion City Outlet σαν το καλύτερο περιφερειακό εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα για το 2020 και θέλοντας να μάθουμε περισσότερα για τους ανθρώπους πίσω από τις επιτυχίες, ζητήσαμε από την «κατ’ επιλογήν Θεσσαλή», όπως προσδιορίζεται, διευθύντρια Μάρκετινγκ του Εκπτωτικού Κέντρου κ. Νάνσυ Κουρούπη, η οποία και είναι από τους κύριους «αρχιτέκτονες» της επιτυχίας του γνωστού Outlet, να μας πει κάποια πράγματα για εκείνη.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει επιχειρηματικά η ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν εξαιρετικά ικανά στελέχη που επιμένουν να επενδύουν το μέλλον τους στην Ελλάδα, και στην ελληνική περιφέρεια, κόντρα στο ρεύμα που θέλει τους ικανούς να επιλέγουν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή και το εξωτερικό.

Η κ. Κουρούπη είναι καταξιωμένο στέλεχος επιχειρήσεων με πολλές και αξιόλογες σπουδές, πληθώρα επαγγελματικών διακρίσεων και εξέχουσα πορεία σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και οργανισμούς. Έχει συγκεντρώσει σημαντικές επιτυχίες στο βιογραφικό της στις θέσεις ευθύνης στις οποίες έχει εργαστεί, με κύρια «όπλα» της την επικοινωνιακή και οργανωτική της δεινότητα, τις πολύπλευρες γνώσεις και τη νοοτροπία συνεχούς ανάπτυξης και εξέλιξης (growth mindset) που τη διακρίνει.

Πώς βρεθήκατε στη Θεσσαλία και στον Βόλο κ. Κουρούπη;

Όπως συνηθίζω να λέω είμαι «Θεσσαλή από επιλογή». Κατάγομαι από τη Βόρεια Ελλάδα και το όμορφο Φαράγγι Φλώρινας, στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας και απέναντι από το Καϊμακτσαλάν. Οι ρίζες των παππούδων μου, για τις οποίες είμαι ιδιαίτερα περήφανη, προέρχονται από τη Μικρά Ασία και την Ήπειρο. Η πρώτη μου επαφή με τη Θεσσαλία ήταν όταν πραγματοποίησα τις σπουδές μου στη Λάρισα, και βασικές και μεταπτυχιακές. Στη συνέχεια έφυγα για να εργαστώ, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, μέχρι και το 2010 οπότε και επέστρεψα με «διττή ιδιότητα», σαν εργαζόμενη στη Λάρισα (υπεύθυνη μάρκετινγκ του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου τότε) και σαν κάτοικος Βόλου. Βλέπετε ο σύζυγος μου Γιώργος είναι Βολιώτης, οπότε εκτός των άλλων είμαι και «νύφη στη Θεσσαλία», όπως λέει ο λαός μας. Έχουμε φτιάξει την οικογένεια μας εδώ και είμαστε ευλογημένοι να έχουμε τον Βασίλη που είναι 7 ετών και τον Σεπτέμβριο θα πάει στη Δευτέρα δημοτικού και της Βιβιάνας που είναι 3,5 ετών και πηγαίνει στον Παιδικό σταθμό.

Μιλάτε με πολύ συναίσθημα, και περηφάνια, όταν αναφέρεστε στην οικογένειά σας

Ναι είναι αλήθεια αυτό. Είμαι πολύ περήφανη για την οικογένεια που έχουμε φτιάξει με τον σύζυγο μου και θεωρώ τα παιδιά μου το πιο σημαντικό από όλα μου τα επιτεύγματα.

Το ίδιο πάθος όμως επιδεικνύεται και για την εργασία σας, καθώς δεν εξηγούνται διαφορετικά οι μέχρι τώρα διακρίσεις σας στον επαγγελματικό σας τομέα, με τελευταία την επιτυχία του Fashion City Outlet σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα

Βασική αρχή στη ζωή μου, που μου έμαθαν με το παράδειγμά τους οι γονείς μου και προσπαθώ να την περάσω και στα παιδιά μου, είναι πως ο άνθρωπος θα πρέπει να εργάζεται με ήθος, πάθος και αγάπη για αυτό που κάνει, όποιο και αν είναι το αντικείμενό του. Στην επαγγελματική μου πορεία το εφαρμόζω πιστά και μάλιστα απολαμβάνω τις προκλήσεις, τις δυσκολίες και τα όποια εμπόδια τυχόν προκύπτουν στα project που αναλαμβάνω. Βλέπετε, αν το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά, οι προκλήσεις και τα εμπόδια μας βοηθούν να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε πιο ανθεκτικοί, πιο δυνατοί και στο τέλος, καλύτεροι. Η επιτυχία του Fashion City Outlet είναι πράγματι μεγάλη, καθώς έχει ήδη αποσπάσει αρκετές βραβεύσεις (Best Interior Shopping Mall το 2019, Best Interior Food Court το 2019, Best Regional Shopping Centre το 2020) αλλά και τη μεγαλύτερη βράβευση από όλες, αυτή της εμπιστοσύνης του θεσσαλικού κοινού, με πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες να το έχουν τιμήσει με την παρουσία τους σε μόλις 14 μήνες λειτουργίας. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για τα αποτελέσματα αυτά γιατί και εγώ και οι συνάδελφοι μου έχουμε προσπαθήσει πολύ για να τα καταφέρουμε. Τα αποτελέσματα αυτά ήρθαν από τη δουλειά όλης της ομάδας του Εκπτωτικού Κέντρου, των καταστηματαρχών, των υπαλλήλων και φυσικά και της διοίκησης και είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε φτιάξει μια τόσο καλή ομάδα, γιατί όπως λένε «οι καλές ομάδες φέρνουν τις νίκες»!

Εκτός από τις δημιουργικές προκλήσεις της εργασίας σας, τι άλλο αποτελεί πρόκληση για εσάς;

Ένα από τα πράγματα που αγαπώ να κάνω, είναι ταυτόχρονα μια πρόκληση και παράλληλα με γεμίζει ενέργεια, είναι η εκπαίδευση ενηλίκων με την οποία άρχισα να ασχολούμαι από το 2015. Το να μεταδίδεις γνώσεις σε νέους ανθρώπους με εργαλεία την αμεσότητα στην επικοινωνία και την ενεργή συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και το ζητούμενο για εμένα. Τον ελεύθερο χρόνο μου λοιπόν, διδάσκω Μάρκετινγκ σε μαθητές κολλεγίου αλλά και σε διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ εργάζομαι εθελοντικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων και προγράμματα mentoring, σε συνεργασία με ελληνικούς και ξένους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.