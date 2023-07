Η Επιτροπή Ειρήνης Βόλου για τη Σύνοδο Κορυφής στη Λιθουανία

Η Επιτροπή Ειρήνης Βόλου, μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταδικάζει τις πολύ επικίνδυνες αποφάσεις της επικείμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουλίου, στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση:

Πρόκειται για μια Σύνοδο που θα σηματοδοτήσει την ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα του ΝΑΤΟ και των συμμάχων του κατά των λαών, επιταχύνοντας διευθετήσεις για την ενίσχυση και θωράκισή του απέναντι στα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Η κλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία ανάμεσα στους ΗΠΑ – ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και το ευρασιατικό μπλοκ, θέτει στην ημερήσια διάταξη το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου με βαριές συνέπειες για τους λαούς της περιοχής. Την ίδια στιγμή στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνονται μια σειρά από επικίνδυνες διευθετήσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με «ομπρέλα» τα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια και μέσα απ’ αυτά, αναθέρμανση των παζαριών για τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

Οι δεκάδες εστίες πολέμου που καίνε σε όλη την υδρόγειο, οι ανησυχητικές εξελίξεις στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, ο χαρακτηρισμός της Κίνας ως «πρόκληση» για τα «συμφέροντα» του ΝΑΤΟ και η ενίσχυση των σχέσεων του ΝΑΤΟ με «εταίρους» του στον Ινδο-Ειρηνικό, όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Αυστραλία, προειδοποιούν για νέες πολεμικές συγκρούσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα αποφασίσει:

· Να εντάξει τη Φινλανδία και να επιταχύνει την ενταξιακή διαδικασία για τη Σουηδία και την Ουκρανία στην ιμπεριαλιστική συμμαχία.

· Να αναβαθμίσει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία με νέο βαρύ οπλισμό

· Να αυξηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες στα κράτη μέλη και πέρα από το 2% του ΑΕΠ.

· Να ενισχύσει τη Διάταξη Αποτροπής και Άμυνας του ΝΑΤΟ με νέα Περιφερειακά Σχέδια (RegionalPlans) για την υπεράσπιση των «συμμαχικών εδαφών», με δυνάμεις – δυνατότητες και υψηλά επίπεδα ετοιμότητας με την ανάπτυξη 300.000 ΝΑΤΟικών δυνάμεων περιμετρικά της Ρωσίας

· Να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου Ναυτικού Κέντρου του ΝΑΤΟ για την Ασφάλεια Κρίσιμων Υποθαλάσσιων Υποδομών (NATO Maritime Centre for the Security of Critical Undersea Infrastructure), στη Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ (MARCOM) στη Βρετανία.

· Να επιταχύνει τη γενικότερη πολεμική προπαρασκευή μέσω αύξησης των εξοπλισμών που προβλέπει το νέο Σχέδιο Δράσης για την Αμυντική Παραγωγή.

· Να εξετάσει τις «πυρηνικές πτυχές του τρέχοντος περιβάλλοντος ασφαλείας» και τη «συνεχιζόμενη προσαρμογή της πυρηνικής αποτροπής του ΝΑΤΟ», με βάση τις αποφάσεις της Ομάδας Πυρηνικού Σχεδιασμού.

· Να προχωρήσει στην αναθεώρηση των «χωρικών χαρτών» του ΝΑΤΟ, όπου τα Στενά του Βοσπόρου και τα Δαρδανέλια αναφέρονται πλέον ως «Τουρκικά Στενά», ενώ η Κύπρος (κατά την προσφιλή τακτική των ΝΑΤΟικών) δεν θα αναφέρεται ονομαστικά αλλά θα υπάρχει μόνο ως συντεταγμένες στον χάρτη, ρίχνοντας νερό στο μύλο των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού φέρουν πολύ μεγάλες ευθύνες γιατί με την πολιτική τους βαθαίνουν ολοένα και περισσότερο την εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και τους επικίνδυνους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, μετατρέποντας τη χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο, αλλά και σε στόχο αντιποίνων.

Την ώρα που ο ελληνικός λαός έρχεται αντιμέτωπος με την ακρίβεια και τη φτώχεια, η Ελλάδα παίρνει συγχαρητήρια από το ΝΑΤΟ γιατί έρχεται πρώτη μεταξύ των κρατών – μελών του, δαπανώντας πάνω από το 2% του ΑΕΠ της για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, που δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε κομβικό λιμάνι για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στην Ανατολική Ευρώπη καθώς και υποδομές, όπως σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, στο πλαίσιο του «Στρατηγικού Διαλόγου» Ελλάδας – ΗΠΑ, που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε από τη ΝΔ.

Στον σχεδιασμό εντάσσεται και το λιμάνι του Βόλου και συγκεκριμένα το αμερικανικό 839 Τάγμα Μεταφορών (TC Det Eastern Med-Greece Detachment) αναζητά στην «αγορά» εταιρείες που θα τους παρέχουν «φορτοεκφορτωτικές και άλλες συναφείς υπηρεσίες σε τερματικούς σταθμούς λιμένων» (Stevedoring and Related Terminal Services – S&RTS) με περίοδο συμβολαίων έως το 2029. Οι υπηρεσίες αυτές θα καλύπτουν όλο το φάσμα της διαχείρισης στρατιωτικού φορτίου των ΗΠΑ, όλες τις υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης που απαιτούνται για τη φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων, φορτηγών και σιδηροδρομικών συρμών», διευκρινίζουν οι Αμερικανοί, κάνοντας καθαρό ότι εκτός των λιμανιών, βάζουν πόδι και στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο όπου αυτό τους χρειάζεται, όπως γίνεται άλλωστε ήδη στην Αλεξανδρούπολη και θα πραγματοποιηθεί και στον Βόλο στο Στεφανοβίκειο όπου αναπτύσσουν ελικόπτερά τους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα του ευρωατλαντισμού είναι υπόλογοι για τις διευθετήσεις που «δουλεύονται» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και που θα αποτελέσουν μέρος της ευρωατλαντικής ατζέντας στα Ελληνοτουρκικά. Καταρρέει με κρότο το ευρωατλαντικό αφήγημα της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων ότι η μεγαλύτερη πρόσδεση της Ελλάδας στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς αποτελεί δήθεν εγγύηση για την ασφάλεια, την άμυνα, τα κυριαρχικά δικαιώματα! Στην πράξη παραμένουν όλες οι αξιώσεις του τουρκικού κράτους και η αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών με βασική επιδίωξη τη διατήρηση της συνοχής στη Νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η λαϊκή πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, για την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Να ορθωθεί τείχος στη χυδαία ευρωατλαντική προπαγάνδα που επιχειρεί να αθωώσει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που μακελεύουν τους λαούς! Να δυναμώσει αποφασιστικά η πάλη ενάντια στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, για να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις! Να μη σταλεί κανένας φαντάρος, υπαξιωματικός, αξιωματικός και πολεμικό υλικό σε αποστολές εκτός συνόρων!