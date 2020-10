Η επάρκεια βιταμίνης D βελτιώνει την πρόγνωση των ασθενών που πάσχουν από COVID-19

Όλο και περισσότερα δεδομένα που αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της βιταμίνης D στην άμυνα του οργανισμού έναντι των λοιμώξεων, και ειδικά έναντι της λοίμωξης COVID-19, συγκεντρώνονται στην επιστημονική βιβλιογραφία. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ, https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα δεδομένα μιας νέας σχετικής μελέτης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Plos One (Z. Maghbooli et al. Vitamin D sufficiency, a serum 25-hydroxyvitamin D at least 30 ng/mL reduced risk for adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 infection. 25 September 2020. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239799).

Οι ερευνητές διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της 25-υδροξυ-βιταμίνης D και την επίδραση στην κλινική έκβαση των νοσηλευόμενων ασθενών με λοίμωξη COVID-19. Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 235 νοσηλευόμενοι ασθενείς. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), 74% των ασθενών είχαν σοβαρή λοίμωξη COVID-19, ενώ μόλις το 32.8% είχαν επάρκεια σε βιταμίνη D, δηλαδή επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό άνω των 30ng/mL.

Έχοντας λάβει υπόψη και άλλους γνωστούς προγνωστικούς παράγοντες, αναδείχθηκε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της επάρκειας βιταμίνης D και της κλινικής βελτίωσης των ασθενών. Επιπλέον, οι ασθενείς με επάρκεια βιταμίνης D εμφάνισαν μειωμένη θνητότητα, καθώς και μειωμένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και αύξηση στο ποσοστό των λεμφοκυττάρων στο αίμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 9.7% των ασθενών με ηλικία άνω τα 40 έτη και επάρκεια βιταμίνης D κατέληξαν με λοίμωξη COVID-19. Αντίθετα, το 20 % των ασθενών με ανεπάρκεια βιταμίνης D, δηλαδή επίπεδα 25-υδροξυ-βιταμίνης D κάτω από 30ng/ml, κατέληξαν με λοίμωξη COVID-19. Επιπλέον, η σημαντική μείωση στα επίπεδα της CRP του ορού, που είναι ένας φλεγμονώδης δείκτης, καθώς και η αύξηση του ποσοστού των λεμφοκυττάρων που παρατηρήθηκε σε ασθενείς με επαρκή επίπεδα βιταμίνης D μπορεί να ενισχύει την ανοσολογική απόκριση του οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η επάρκεια βιταμίνης D μειώνει τον κίνδυνο για εμφάνιση του συνδρόμου «καταιγίδας κυτοκινών» σε ασθενείς με λοίμωξη COVID-19, που μπορεί να είναι δυνητικά θανατηφόρο.

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς συστήνουν ότι η βελτίωση των επιπέδων βιταμίνης D τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και στους νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19, παρουσιάζει δυνητικό όφελος ως προς τη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας κατά τη λοίμωξη COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χορήγηση βιταμίνης D συμπεριλαμβάνεται στη θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει ο Πρόεδρος Trump.