Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας στο Μόναχο για προβολή του Volos – Pelion

Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου βρέθηκε στο Μόναχο, στη Γερμανία στα πλαίσια του Road Show ”Choose Greece” για να παρουσιάσει σε συνεργασία με τον Δήμο Βόλου τον προορισμό Volos – Pelion σε travel agents και δημοσιογράφους του Μονάχου και της ευρύτερης περιοχής της Γερμανίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας των Αγίων Πάντων του Μονάχου.

Ο Βόλος και το Πήλιο ήταν μάλιστα οι τιμώμενοι δήμοι στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας των φορέων να προβάλλουν τη Μαγνησία ως έναν ασφαλή προορισμό, όπου αναπτύσσονται όλες οι ειδικές μορφές τουρισμού και λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου προσφέροντας στους ταξιδιώτες μια αυθεντική εμπειρία.

Την παρουσίαση που πραγματοποίησαν ο προϊστάμενος του τμήματος τουρισμού Δήμου Βόλου, Γιώργος Παπαμακάριος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης, ακολούθησαν ατομικές συναντήσεις B2B με τους παρευρισκόμενους συμμετέχοντες, ενώ κληρώθηκαν ως δώρο διαμονές που πρόσφεραν ξενοδοχεία μέλη της Ένωσης, αλλά και πακέτα ξεναγήσεων (boat trips, tour of the city) από το Δήμο Βόλου. Ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά τους τα ξενοδοχεία: Kenta Beach hotel, Leda Village Resort, Αρχοντικό Κλείτσα, Αρχοντικό Μελάνθη, Valeni Hotel, Volos Palace Hotel καθώς και το Live Like Local.

Οι συναντήσεις B2B στο Μόναχο επικεντρώθηκαν στο τουριστικό προϊόν, τις υποδομές, αλλά και την ενημέρωση σχετικά με την εύκολη πρόσβαση από και προς Γερμανία, που υπάρχει από το 2019 στο Αεροδρόμιο Κεντρικής Ελλάδας στην Αγχίαλο. Είναι ευτυχές που και φέτος θα συνεχιστούν τα δρομολόγια της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης του Βόλου με τη Γερμανία, μέσω των πτήσεων της Condor Airlines. Ειδικότερα, το πρώτο δρομολόγιο για το Μόναχο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου και κάθε Τρίτη μέχρι 1 Οκτωβρίου.

Στην εκδήλωση παρόν ήταν και το Επιμελητήριο Μαγνησίας μέσω της εκπροσώπου του Θέκλας Καμμένου, που συμμετείχε και στις εξειδικευμένες B2B συναντήσεις, που ακολούθησαν της παρουσίασης, με σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τον προορισμό της Μαγνησίας και των Σποράδων. Η συμμετοχή από Γερμανικά γραφεία τουρισμού, αλλά και πλήθος δημοσιογράφων ήταν αξιοσημείωτη με μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Εκτός από τους επαγγελματίες, την εκδήλωση παρακολούθησαν σημαντικοί εκπρόσωποι και φορείς της Ελλάδας στην Γερμανία.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Μόναχο κ. Βασίλειος Γκουλούσης, ενώ συμμετείχαν ακόμη ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικονομικού Θρόνου και Υπεύθυνος Βαυαρίας για της Δημόσιες σχέσεις της Μητρόπολης, Απόστολος Μαμαλούσης και ο κ. Γεώργιος Μεχτερίδης από το Εμπορικό τμήμα του Προξενείο Μονάχου.

Ευχαριστούμε το Δήμο Βόλου για τη συνεργασία και για το υλικό της παρουσίασης, το Επιμελητήριο Μαγνησίας για τη συνεχή υποστήριξή και αρωγή του στην Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας, καθώς και την εταιρεία “Choose Greece”. Το Μόναχο ήταν απλά ο πρώτος σταθμός μιας κοινής προσπάθειας, ενώ το Μάρτιο και τον Απρίλιο 2024 ακολουθούν αντίστοιχες στοχευμένες κοινές ενέργειες για τουριστική προβολή της Μαγνησίας στη Βαρσοβία και στο Βελιγράδι.

Υλικό και περισσότερες πληροφορίες:

[email protected]

fb: Hotel Owners Association of Magnesia // Ένωση Ξενοδόχων Νομού Μαγνησίας