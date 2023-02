Η ελπίδα έσβησε στην Τουρκία: Σταματά η αναζήτηση για επιζώντες – Έρευνες μόνο σε 40 κτίρια

Η Τουρκία αποφάσισε σήμερα, δεκατέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, να σταματήσει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εκτός από τις δύο περισσότερο πληγείσες επαρχίες, την Καχραμανμαράς και τη Χατάι, ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, Afad.

«Σε μεγάλο αριθμό επαρχιών οι προσπάθειες ερευνών έχουν τελειώσει. Συνεχίζονται στις επαρχίες Καχραμανμαράς και Χατάι, σε περίπου 40 κτίρια», δήλωσε ο Γιούνους Σεζέρ, επικεφαλής της Afad.

Ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών Ρίχτερ προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο νότιο τμήμα της χώρας και στη Συρία και τον θάνατο 40.689 ανθρώπων στην Τουρκία, σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Afad.

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι δήλωσε πως 105.000 κτίρια έχουν καταρρεύσει ή υποστεί σοβαρές ζημιές και θα κατεδαφιστούν.

Συγκινητικό βίντεο: Πολύχρωμα μπαλόνια στα συντρίμμια για τα παιδιά που σκοτώθηκαν

Την ώρα που ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό, στα social media κυκλοφορούν συγκινητικά βίντεο τα οποία δείχνουν μπαλόνια να έχουν κρεμαστεί σε συντρίμμια και τα οποία, όπως σημειώνεται, αντιπροσωπεύουν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

In memory of the children who lost their lives, they hung balloons over some of the debris…

pic.twitter.com/AdUyYeqgUx

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 18, 2023