Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει συνάντηση κορυφαίων Ελλήνων Μαθηματικών στο ΕΜΠ

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το διάστημα 4-8 Ιουλίου 2022, από κοινού με όλα τα Τμήματα Μαθηματικών των Ελληνικών ΑΕΙ, το 2ο Συνέδριο των Απανταχού Ελλήνων Μαθηματικών, στους χώρους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, στοχεύει στην καθιέρωση της Αθήνας ως τόπου επιστημονικής και δημιουργικής συνάντησης των Ελλήνων μαθηματικών που ζουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για ένα κορυφαίο επιστημονικό γεγονός, που θα συγκεντρώσει διακεκριμένους Έλληνες μαθηματικούς του εξωτερικού, σε μια εξαιρετικής σημασίας διαβούλευση, ανταλλαγή ιδεών και οριοθέτηση στόχων για το επόμενο διάστημα, που αφορούν στο παρόν και το μέλλον των Μαθηματικών.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν με μια πανηγυρική τελετή έναρξης τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 10:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Συνέδριο θα καλύψει όλες τις περιοχές των θεωρητικών και των εφαρμοσμένων Μαθηματικών, φιλοξενώντας κεντρικές ομιλίες από κορυφαίους Έλληνες μαθηματικούς: Γεώργιος Ακρίβης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), Σπυρίδων Αλεξάκης (University of Toronto), Κωνσταντίνος Δαφέρμος (Brown University), Ιωάννης Εμίρης (ΕΚ «Αθηνά», ΕΚΠΑ), Ευστρατία Καλφαγιάννη (Michigan State University), Ιωάννης Κοντογιάννης (University of Cambridge), Δημήτριος Κουκουλόπουλος (University of Montreal), Δημήτριος Μπερτσιμάς (Massachusetts Institute of Technology) Παναγιώτης Σουγανίδης (Chicago University), Πέρλα Σούση (University of Cambridge), Νικόλαος Φραντζικινάκης (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Μαρία Χλουβεράκη (University of Versailles-St Quentin).