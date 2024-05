Η εκπρόσωπος του Ισραήλ έκανε πρόβες με τεχνητά γιουχαρίσματα και το Twitter αντέδρασε – Προκαλεί, γράφουν

Την ίδια στιγμή που η διοργάνωση της Eurovision προσπαθεί να πείσει το κοινό ότι δεν πρόκειται για έναν διαγωνισμό που σχετίζεται με την πολιτική, πολλές αντιδράσεις έχουν προκληθεί σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Αν και το κοινό αντέδρασε, λόγω των επιθέσεων στην Παλαιστίνη και ζήτησε τον αποκλεισμό της χώρας, όπως έγινε και με τη Ρωσία, η διοργάνωση επέτρεψε στο Ισραήλ να διαγωνιστεί.

Η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί το Ισραήλ φέτος, Εντέν Γκολάν έχει δεχτεί μια σειρά επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, τόσο από τον εκπρόσωπο της Ολλανδίας που δείχνει ξεκάθαρα την αντιπάθειά του προς τη χώρα της, όσο και από το κοινό της Εurovision, το οποίο δεν δίστασε μάλιστα, να τη γιουχάρει, όταν ανέβηκε στη σκηνή στον β’ ημιτελικό.

Ένα βίντεο στο Twitter δείχνει ότι η Εντέν Γκολάν είχε προετοιμαστεί για κάθε τέτοια περίπτωση. Στο εν λόγω κλιπ, φαίνεται να τραγουδά, ενώ μέλη της αποστολής της μιμούνται τον κόσμο κάτω από τη σκηνή της Eurovision, που τη γιούχαρε, φωνάζοντας «άντε γαμ*** ή ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό σταθμό Kan η Γκολάν ήθελε να είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο να υπάρχουν αντιδράσεις σε βάρος της, ενώ φέρεται να έκανε πρόβες με τεχνητές αποδοκιμασίες, ώστε να μην επηρεαστεί κατά την εμφάνισή της.

Δείτε το βίντεο:

“Boo!” “Free Palestine!”

🇮🇱 Israel’s Eurovision entrant rehearses with sarcastic boos and chants from the Israeli delegation.#BanIsraelFromEurovision pic.twitter.com/n3dhWjFFJ7

— Israel Breaks Rules (@IsrBreaksRules) May 10, 2024