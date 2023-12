Η έφηβη όμηρος της Χαμάς που απελευθερώθηκε κρατώντας αγκαλιά το σκυλάκι της περιγράφει όσα έζησαν – «Την ταΐζαμε αποφάγια»

Η Μία Λάιμπεργκ εμφανίσθηκε έπειτα από σχεδόν δύο μήνες ομηρείας στη Γάζα έχοντας στην αγκαλιά της την Μπέλα, το Σιχ Τσου της, σε μία από τις πιο εκπληκτικές στιγμές της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που διάρκεσε μία εβδομάδα και έλαβε τέλος την περασμένη Παρασκευή.

«Όταν ήμασταν εκεί, έπρεπε να την ταΐζουμε με τα αποφάγια μας – ναι, σας μιλάω για την Μπέλα», είπε η 17χρονη Μία κοιτάζοντας το μικρό λευκό σκυλί στην αγκαλιά της. «Και έπρεπε να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι ανεξέλεγκτη εκεί όπου ήμασταν. Έπρεπε να την κρατάμε ώστε να μην πηγαίνει να εξερευνά και ενοχλήσει κάποιον εκεί».

Η Μία και η μητέρα της, η Γκαμπριέλα, επισκέπτονταν συγγενείς στο Κιμπούτς Νιρ Ιτζχάκ όταν συνελήφθησαν όμηροι από τη Χαμάς στη διάρκεια της φονικής επίθεσής της 7ης Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο με την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα.

17-year-old Mia Leimberg is home.

Mia and her beloved dog Bella were taken hostage together with her mother and aunt by Hamas on October 7th.

After 53 days, during which Mia shared whatever food she had with Bella, the two are finally home again.

— Hen Mazzig (@HenMazzig) December 6, 2023