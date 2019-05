«Η διαστημική μουσική του πλανήτη μας» από τον καθηγητή διαστημικής φυσικής Ιωάννη Δαγκλή

«Η διαστημική μουσική του πλανήτη μας» θα είναι το θέμα της ομιλίας του κ. Ιωάννη Δαγκλή, καθηγητή φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη σειρά των μηνιαίων ομιλιών «Αστρονομίας για όλους».

Η ομιλία οργανώνεται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου και θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου, ώρα 8 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού).

In space, nobody can hear you scream: η περίφημη ατάκα της ταινίας Alien του Ridley Scott λέει το αυτονόητο – ότι στο κενό του Διαστήματος δεν ακούγονται ούτε ψίθυροι, ούτε κραυγές. Για μουσική ωστόσο δεν έχει μιλήσει κανείς. Αναζητώντας τις αιτίες δραματικής επιτάχυνσης ηλεκτρονίων σε υπερσχετικιστικές ενέργειες, ανακαλύψαμε τη διαστημική μουσική του πλανήτη μας.

Πάνω από το μπλε του ουρανού, όχι πολύ μακριά, αλλά ωστόσο στο σκοτεινό έρεβος του Δαστήματος, οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου της Γης (αλλά και άλλων πλανητών) πάλλονται κατά καιρούς σαν τις χορδές του βιολιού και της άρπας – και μάλιστα με ρυθμό που είναι κοντά στον ρυθμό της μουσικής των ανθρώπων: οι συχνότητες των ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων στο Διάστημα είναι παρόμοιες με τις συχνότητες των ήχων που αντιλαμβάνεται το ακουστικό μας νεύρο. Κι έτσι, παρά τη διαφορά της φύσης των ταλαντώσεων, μπορούμε να απολαύσουμε την απόκοσμη διαστημική μουσική.

Ο Ιωάννης Α. Δαγκλής είναι καθηγητής διαστημικής φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιταλίας, και διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για μια οκταετία. Είναι Τακτικό Μέλος της Διεθνούς Αστροναυτικής Ακαδημίας, μέλος επιτροπών αξιολόγησης και γνωμοδότησης της NASA, της ESA (European Space Agency), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Επιστημονικός Υπεύθυνος της διάταξης SREM στη διαστημική αποστολή Rosetta της ESA, και Co-Investigator των αποστολών SAC-B, Polar, THEMIS της NASA και BepiColombo της ESA.

Έχει συμμετάσχει στoν σχεδιασμό, την επεξεργασία και ερμηνεία παρατηρήσεων 15 ευρωπαϊκών και αμερικανικών διαστημικών αποστολών. Έχει δώσει 40 προσκεκλημένες ομιλίες και πάνω από 300 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος 24ων ερευνητικών προγραμμάτων (7 κοινοτικών, 10 της ESA και 7 εθνικών). Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 5 βιβλία διαστημικής φυσικής, 100 ερευνητικά άρθρα με περισσότερες από 5.000 αναφορές, καθώς και 150 εκλαϊκευτικά άρθρα και ένα βιβλίο για παιδιά («Η Άρτεμις Φευγάτη μας ξεναγεί στο σύμπαν της»).