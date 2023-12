Η Χριστίνα Μαρία Λαμπροπούλου στο ερωτηματολόγιο του Proust- «Οι γυναίκες πρέπει να κατανοήσουμε πως έχουμε ένα μοναδικό όπλο. Την πίστη για έναν καλύτερο κόσμο»

Επιμέλεια

Μαίρη Τσακνάκη Γαβαλά

Καλεσμένη μας σήμερα η Χριστίνα Μαρία Λαμπροπούλου, πρόεδρος του 1ου Σοροπτιμιστικού Ομίλου Βόλου, οικονομολόγος, συγγραφέας.

Καλωσόρισες, Χριστίνα, στην κυριακάτικη «Θεσσαλία». Σήμερα 10 Δεκεμβρίου του 2023 και ταυτόχρονα Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Σοροπτιμισμού. Και τώρα ξεκινάμε… Διεθνής Σοροπτιμισμός.

Αγαπημένη Μαίρη σε ευχαριστώ που είμαι για τρίτη φορά φιλοξενούμενη στο ερωτηματολόγιο του Proust. Σήμερα βρίσκομαι εδώ με μία άλλη ιδιότητα, αυτή της Σοροπτιμίστιριας. Τι είναι όμως ο Σοροπτιμισμός; Για όσους μας γνωρίζουν, αλλά και για αυτούς που πρώτη φορά διαβάζουν αυτό τον όρο, θα μπορούσα να πω πως ο Σοροπτιμισμός είναι μία παγκόσμια φωνή για τις γυναίκες. Προέρχεται από τις λατινικές λέξεις «soror» (αδελφή, φίλη) και «optima» (άριστη), δηλαδή αδερφή για το άριστο. Είναι μια παγκόσμια, εθελοντική γυναικεία οργάνωση, η οποία ενώνει τις γυναίκες όλου του κόσμου ανεξάρτητα από φυλετικές, θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαφορές, σε μια αδελφωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσής τους ανά τον κόσμο. Σκοποί και αξίες της οργάνωσής μας είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προώθηση της θέσης της γυναίκας, ο εθελοντισμός. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται σε θέματα όπως η βία κατά των γυναικών, κανόνες ασφαλών συνθηκών υγιεινής, ανθρώπινη διακίνηση (trafficking), Εκπαίδευση, ηγεσία – οτιδήποτε επηρεάζει τις ζωές των γυναικών και των κοριτσιών.

Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος και 1ος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου.

Ο Σοροπτιμισμός ξεκίνησε το 1921, στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, επεκτάθηκε γρήγορα στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία (1924), ενώ απέκτησε συμβουλευτική θέση στην UNICEF (1966), στο ECOSOC, στον ΟΗΕ – Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, Πρόγραμμα Περιβάλλοντος, Οργανισμός Τροφής και Γεωργίας, Π.Ο.Υ., Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, Ταμείο Ανάπτυξης για τις Γυναίκες (1984). Το 1975 συμμετείχε ενεργά στην 1η διάσκεψη των δικαιωμάτων της γυναίκας στο Μεξικό και το 1995 στην 4η Διάσκεψη στο Πεκίνο. Το 1950 ιδρύεται ο πρώτος όμιλος στην Αθήνα «Ιδρυτικός» και το 1960 η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος με πρόεδρο την Πασιθέα Ζουρούδη – Σαλλιγγάρου. Ο 1ος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου ιδρύεται το 1963 με πρόεδρο την Τζένη Αγοροπούλου. Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 27 όμιλοι, μεταξύ των οποίων ο 1ος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου (1963) και ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου «Θέτις» (1990).

Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Σοροπτιμισμού.

Η 10η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ανάμνηση της υπογραφής της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ (10 Δεκεμβρίου 1948). Η Διακήρυξη είναι ένα έγγραφο που χρησιμοποιείται και έχει γίνει αποδεκτό ως σύμβαση μεταξύ των κυβερνήσεων και των λαών τους σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες είναι το κείμενο που έχει μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες παγκοσμίως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η 10η Δεκεμβρίου εκτός από Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει οριστεί από το 1956 και ως Ημέρα του Διεθνούς Σοροπτιμισμού, καθώς ο Σοροπτιμισμός σέβεται τις ανθρώπινες αξίες και υποστηρίζει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορούν όλους και όλες μας.

Οrange Days

Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ το 1991 ως η παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των γυναικών. Αφορμή στάθηκε ο θάνατος των τριών «πεταλούδων», όπως έμειναν στην ιστορία, αδερφών Μιραμπάλ, οι οποίες βασανίστηκαν μέχρι θανάτου την 25η Νοεμβρίου 1960 στη Δομινικανή Δημοκρατία με εντολή του δικτάτορα Τρουχίγιο. Ανάμεσα στις δύο ημερομηνίες, την 25η Νοεμβρίου και τη 10η Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται δράσεις ακτιβισμού από τον Διεθνή Σοροπτιμισμό και άλλες εθελοντικές οργανώσεις κυρίως γυναικών, γνωστές ως 16 orange days (16 πορτοκαλί ημέρες). Στον κύκλο των χρωμάτων το πορτοκαλί χρώμα είναι το χρώμα της ζεστασιάς και του ήλιου, αλλά και το χρώμα που βρίσκεται απέναντι από το μοβ και αποτελεί το αντίθετό του. Το μοβ ως χρώμα δεν συμβολίζει μόνο τη θλίψη και το πένθος, αλλά είναι και το χρώμα που έχουν τα σημάδια της βίας πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Στόχος να υπογραμμιστεί παγκόσμια η βία κατά των γυναικών ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες και σε όλους τους πολιτισμούς. Προκειμένου να φωτίσουμε το θέμα αυτό, οι Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι σε ολόκληρη την Ευρώπη από το 2009 προχωρούν σε εκδηλώσεις, δράσεις και ενημερώσεις μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου, ενώ φωτίζουν με πρωτοβουλία τους κεντρικά κτήρια και μνημεία των πόλεων με πορτοκαλί χρώμα. Εφέτος ο Όμιλός μας πραγματοποίησε έκθεση ζωγραφικής και ψηφιδωτού των Μαριάννας-Τατίνι Μωραΐτου και Ευφροσύνης Σμαραγδή-Γεωργιάδου στον χώρο του The 11 Concept με θέμα την κακοποίηση. Στα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με τη συμμετοχή της Χαριτίνης Μαλισσόβα, της Άρτεμις Παπανδρέου, του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά και της δικής μου, όπου διαβάστηκαν κείμενα από έργα μας με θέμα τη βία και στόχο την αφύπνιση. Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου συμμετείχαμε στην προβολή του ντοκιμαντέρ του Cinedoc «Look What You Made me Do», ενώ το Σάββατο 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήσαμε στον πεζόδρομο της Ερμού, μπροστά στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου, τη δράση «Ζωγραφίζω ενάντια στη βία – Ζωγραφίζω από το μοβ στο πορτοκαλί» όπου οι διερχόμενοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα ενάντια στη βία. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη φωταγώγηση σε χρώμα πορτοκαλί στο Ηρώο στον Λιμενοβραχίονα-Κορδόνι μαζί με το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Βόλου «Θέτις». Στις φετινές εκδηλώσεις μοιράστηκαν ενημερωτικοί πορτοκαλί σελιδοδείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονάδα μέτρησης της βίας.

Δράσεις, δραστηριότητες, έργο.

Θέματα που έχουν απασχολήσει όλες τις Σοροπτιμίστριες από την ίδρυση του Ομίλου μας μέχρι σήμερα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ενδοοικογενειακή βία και η κακοποίηση γυναικών, η ισότητα, το γυναικείο κίνημα και η ιστορία του, η θέση της γυναίκας στην εργασία, η οικογένεια, ιατρικά θέματα αναφορικά με τη γυναικεία σωματική και ψυχική υγεία, η ιστορία και ο πολιτισμός του τόπου, το περιβάλλον. Το έργο του Ομίλου ιδιαίτερα αξιόλογο και σε πολλά επίπεδα. Διαρκής στήριξη σε δομές όπως το Στέκι Κακοποιημένης Γυναίκας της Ελληνικής Μέριμνας παλιότερα, το Ορφανοτροφείο, το Γηροκομείο, οι Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, η Φλόγα. Η διαρκής στήριξη στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας με βράβευση και οικονομική ενίσχυση μαθητριών, η τελευταία τον προηγούμενο Ιούνιο, οι υποτροφίες σε νεαρές φοιτήτριες για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών μελετών τους στηριζόμενες σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο μαστογράφος του Αχιλλοπούλειου Νοσοκομείου Βόλου που δεν θα υπήρχε χωρίς την παρέμβαση των Σοροπτιμιστριών , το Άγαλμα «Στη Μάνα», ο Βράχος στη Βίγλα Ζαγοράς αφιερωμένος στις «Ηρωίδες του Πηλίου», τις Μιτζελιώτισες που έπεσαν για να μην παραδοθούν στους Τούρκους. Και ακόμα ανάπλαση παιδικών χαρών, δενδροφυτεύσεις στις Γλαφυρές και σε άλλες περιοχές. Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και οικονομική ενίσχυση σε εμπόλεμες περιοχές ή σε περιοχές που έχουν υποστεί φυσικές καταστροφές τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό. Και κυρίως διαρκής αρθρογραφία, αλλά και εκδηλώσεις με επίκεντρο τη γυναίκα και στόχο την ενημέρωση, αλλά συνάμα και στήριξή της. Η πρόσφατη οικονομική βοήθεια όλων των Ελληνίδων Σοροπτιμιστριών για τη δημιουργία αίθουσας σε σχολείο της Τανζανίας, η παροχή υποτροφίας σε φοιτήτρια για την ολοκλήρωση της διδακτορικής της διατριβής στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ την προηγούμενη χρονιά, αλλά και η παράδοση, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στο Γηροκομείο Βόλου, που υπέστη σημαντικές καταστροφές μετά τις θεομηνίες, 10 ορθοπεδικών ειδικών κλινών, έργο της ΣΕΕ, σε συνεργασία με τους ομίλους της πόλης. Τέλος, το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου 2023 οργανώθηκε στην πόλη μας η Ετήσια Συνάντηση Προέδρων Διευθυντριών και Αναπληρωτριών Διευθυντριών Προγράμματος Σοροπτιμικών Ομίλων και Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδας, όπου μαζί με τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εργασίες στείλαμε παντού το μήνυμα πως η πόλη έχει επανέλθει και μπορεί να στηρίξει ανάλογες οργανώσεις.

Πρώτη επαφή με τον Σοροπτιμισμό και τις Σοροπτιμίστριες.

Η πρώτη μου πραγματική επαφή με τον Σοροπτιμισμό έγινε το 1975 στο Πάρκο του Βόλου. 1975. Πάρκο. Κάνω βόλτες με το μικρό μου κόκκινο ποδηλατάκι με τις βοηθητικές ρόδες μαζί με τους γονείς μου. Κάποιοι φέρνουν κάποια μάρμαρα και όλοι, όπως εμείς που μέναμε απέναντι, αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Το επόμενο πρωί κάποιοι συναρμολογούν και στήνουν ένα άγαλμα. Όλοι περιμένουμε, περνάμε και ξαναπερνάμε από κει. Το άγαλμα ολοκληρώνεται και στα παιδικά μου μάτια, αλλά και σε σχέση με το ύψος μου μοιάζει τεράστιο. Το άγαλμα έχει μία μαμά με ένα κοριτσάκι αγκαλιά. Το έφτιαξαν «οι σημαντικές γυναίκες της πόλης» θυμάμαι τις φίλες της μαμάς μου να λένε και αυτή η φράση να ακούγεται ξανά και ξανά ώσπου να χαράζεται στο μυαλό μου. Το άγαλμα «Στη Μάνα» του γλύπτη Νίκου Ίκαρη και προσφορά του Σοροπτιμισμού στην πόλη του Βόλου ήταν γεγονός. Το άγαλμα στα παιδικά μου όνειρα ήταν το δικό μου όριο να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Οι μαμάδες δεν μας άφηναν να πάμε πέρα από τη «Μάνα». Αν το κάναμε την επόμενη δεν θα είχαμε ποδήλατο για κάποιες μέρες. Και το δικό μου τεράστιο όνειρο ήταν να ξεπεράσω τα όρια αυτού του αγάλματος αυτών των «σημαντικών γυναικών». Αυτές σίγουρα έλεγα μέσα μου θα τα είχαν ξεπεράσει για να γίνουν σημαντικές. Και τα όριά μου δεν ήταν απλά να βρεθώ στην άλλη πλευρά, το έκανα και με τους γονείς, αλλά να τα καταφέρω μόνη μου, ελεύθερη, ανεξάρτητη και δυνατή. Και για να το κάνω έπρεπε να γίνω και εγώ δυνατή και να τολμήσω όπως αυτές οι «σημαντικές γυναίκες». Σοροπτιμισμός 1975 έγραφε το άγαλμα, όταν έμαθα να διαβάζω.

Εθελοντισμός.

Οι γυναίκες πρέπει να κατανοήσουμε πως έχουμε ένα μοναδικό όπλο. Την πίστη για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτή η πίστη είναι που μας κάνει δυνατές στα δύσκολα. Αυτή η πίστη μάς στρέφει στον εθελοντισμό. Και με αυτή την πίστη ως Σοροπτιμίστριες – Soror Optima – επιδιώκουμε το άριστο.

Μελλοντικοί σοροπτιμιστικοί στόχοι.

Με επίκεντρο τη γυναίκα ό,τι μπορεί να κάνει τη ζωή της καλύτερη. Στη φωταγώγηση στο Ηρώο έκανα την ευχή «να μετριόμαστε, να είμαστε όλες εδώ και να προχωράμε για το καλύτερο» για έναν κόσμο γεμάτο από το ζεστό πορτοκαλί φως του ήλιου. Για όλα όσα ακολουθούν σε υλοποιήσεις στόχων μείνετε συντονισμένοι στο www.soroptimist.gr, στο facebook Πρώτος Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βόλου και κυρίως ελάτε στις δράσεις-εκδηλώσεις μας να μας γνωρίσετε από κοντά.